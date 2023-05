Le Canada va expulser un diplomate chinois après avoir menacé un législateur

Les appels à l’expulsion de Zhao ont commencé la semaine dernière après un rapport du Globe and Mail selon lequel le SCRS avait des informations en 2021 selon lesquelles le gouvernement chinois cherchait des moyens d’intimider le législateur conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong. Le gouvernement fédéral a confirmé ce rapport. Chong a critiqué le traitement réservé par Pékin aux musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang.

« C’est une question sérieuse et significative », a déclaré Trudeau dimanche à Londres, où il assistait au couronnement du roi Charles. « C’est une décision à ne pas prendre à la légère et le ministre des Affaires étrangères s’y penche très, très attentivement. »

Lundi, l’ambassade de Chine à Ottawa a publié une déclaration accusant le Canada d’avoir enfreint le droit international et d’avoir agi sur la base d’un sentiment anti-chinois. Il a déclaré que cette décision avait «saboté» les relations entre la Chine et le Canada, selon une traduction officielle en anglais fournie par l’ambassade, et a promis des mesures de représailles non précisées.