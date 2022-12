Le Canada traîne le Maroc par 1 avec la 2e mi-temps en cours dans le dernier match de la Coupe du monde masculine

Le Canada suit le Maroc 2-1 alors que la deuxième mi-temps est en cours dans son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde masculine au Qatar.

Un tir dans la surface du Canadien Sam Adekugbe à la 40e minute a été dévié par le défenseur marocain Nayef Aguerd et au fond des filets. Le marqueur entre dans la feuille de match comme un but contre son camp pour Aguerd et réduit de moitié l’avance marocaine.

Hakim Ziyech a marqué pour l’équipe africaine à la quatrième minute après que le défenseur canadien Steven Vitoria ait mal joué une passe au gardien Milan Borjan, qui n’a pas réussi à dégager le ballon, et l’a plutôt mis directement sur les pieds de Ziyech.

Ziyech a lancé un tir de l’extérieur de la surface de réparation au-dessus de Borjan et en toute sécurité au fond du filet.

Youssef En-Nesyri a marqué le deuxième but du Maroc à la 23e minute avec une course sans entrave avant de déposer le ballon devant Borjan du côté droit de la surface.

Le Maroc a également vu un but refusé juste avant la mi-temps sur un appel de hors-jeu.

Azzedine Ounahi du Maroc contrôle le ballon contre Alistair Johnston du Canada. (Matthias Hangst/Getty Images)

Le Canada est déjà mathématiquement éliminé de l’avancement, ayant perdu ses deux premiers matchs. Le Maroc a besoin d’au moins un match nul pour se qualifier.

Mais il y a encore quelque chose en jeu pour l’équipe de l’entraîneur John Herdman : la toute première victoire ou match nul du Canada à l’édition masculine du tournoi.

Alphonso Davies a marqué le premier but historique du pays lorsqu’il a marqué un peu plus d’une minute après la défaite 4-1 du Canada contre la Croatie. Le Canada avait auparavant perdu 1-0 contre la Belgique.

Le Canada vise maintenant à jouer le trouble-fête contre le Maroc.

Herdman a apporté quatre changements à sa formation de départ. Sam Adekugbe, Junior Hoilett et Jonathan Osorio sont tous titulaires, ainsi que le milieu de terrain Mark-Anthony Kaye, qui obtient sa première sortie lors du tournoi au Qatar.

La dernière participation du Canada à la Coupe du monde masculine a eu lieu en 1986, mais s’est soldée par trois défaites et zéro but. Sa prochaine apparition aura lieu dans moins de quatre ans lorsqu’il aura garanti une place en tant que co-hôte du tournoi 2026 aux côtés des États-Unis et du Mexique.

La Croatie et la Belgique, les autres combattants du groupe F, étaient à égalité 0-0 à la mi-temps.