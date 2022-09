Le Canada tient une cérémonie en l’honneur de la Reine

Alors que le Commonwealth pleure la mort de la reine Elizabeth II, le Canada souligne ses funérailles d’État par une journée de deuil national et des commémorations dans la capitale.

Jour férié pour certains, la journée sombre sera marquée de diverses manières à travers le pays. À Ottawa, après les événements de la matinée à Londres, il y aura un défilé commémoratif à 12 h 10 HE et un service dans une cathédrale d’importance historique à 13 h HE. CTV News aura une couverture en direct tout l’après-midi.

Le défilé commémoratif débutera au manège militaire de la place Cartier, un centre d’entraînement militaire situé à côté de l’hôtel de ville d’Ottawa, le long du canal Rideau. Le défilé passera devant le Monument national des anciens combattants autochtones et le Monument commémoratif de guerre du Canada sur la rue Elgin, avant de tourner sur la rue Wellington en direction de la cathédrale Christ Church.

Patrimoine canadien indique que le défilé comprendra deux détachements du Carrousel de la GRC, ainsi qu’une garde d’honneur militaire de 100 personnes composée de membres de la marine, de l’armée, de l’aviation et des forces spéciales.

Un membre du Programme national des sentinelles portera le drapeau canadien personnel de Sa Majesté, et des membres de la musique militaire participeront également, ainsi que des représentants de chacun des 16 régiments militaires de Sa Majesté.

Une salve de 96 coups de canon – un coup pour chaque année de la vie de la reine Elizabeth II – sera effectuée pendant le défilé à partir d’un emplacement à l’ouest du centre-ville.

Le service à la cathédrale Christ Church est sur invitation seulement et devrait inclure quelque 600 invités, des députés, des dignitaires et des membres du corps diplomatique, des représentants de diverses communautés religieuses et des organismes de bienfaisance avec lesquels la reine Elizabeth II a eu un lien étroit.

Parmi les invités confirmés dans la capitale nationale figurent les anciens premiers ministres Brian Mulroney et Joe Clark. Mulroney et l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson prononceront des allocutions lors de la cérémonie.

Au cours de la fin de semaine, Patrimoine canadien a confirmé d’autres participants, dont : le juge en chef Richard Wagner, la vice-première ministre Chrystia Freeland, le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez, le chef conservateur Pierre Poilievre, le chef du NPD Jagmeet Singh, le premier ministre de l’Ontario Doug Ford, le maire d’Ottawa Jim Watson, la GRC La commissaire Brenda Lucki, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, l’ancienne astronaute Roberta Bondar et l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney.

Le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon ne seront pas présents, car ils représentent le Canada à Londres, aux côtés de plus d’une douzaine d’éminents Canadiens, aux funérailles d’État.

La cathédrale est l’endroit où de nombreux services funéraires d’État ont eu lieu et où une cérémonie commémorative a eu lieu pour le prince Philip en 2021.

Les responsables ont déclaré que la cérémonie impliquera des éléments religieux et non religieux, reflétant la diversité des religions observées au Canada. Le conseiller spirituel algonquin et poète officiel d’Ottawa Albert Dumont rendra également hommage à la reine Elizabeth II.

La cérémonie comprendra des hymnes et des chansons, un montage vidéo hommage mettant en vedette une pièce originale composée par les Forces armées canadiennes pour l’occasion et des intermèdes musicaux d’artistes canadiens.

Les talents canadiens Ginette Reno et Rufus Wainwright interpréteront chacun une chanson, et l’hymne national sera interprété par la chanteuse et comédienne Kim Richardson. Il y aura également une minute de silence à la mémoire de la reine Elizabeth II.

Les gens sont invités à se rassembler le long du parcours du défilé pour regarder, et des écrans ont été installés au Jardin des provinces et des territoires sur la rue Wellington pour que les spectateurs puissent profiter de l’occasion historique.

À la fin de la cérémonie, les cloches de l’église sonneront et il y aura un défilé aérien de CF-18 de l’Aviation royale canadienne dans la « formation des personnes disparues » se déplaçant au-dessus de la Colline du Parlement, en direction de la cathédrale.

Les drapeaux canadiens qui flottent en berne sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada et à l’étranger, y compris la Tour de la Paix, devraient être hissés au coucher du soleil lundi, marquant la fin de la période officielle de deuil du Canada.