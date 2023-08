Le Canada suspend son aide au gouvernement nigérien après le coup d’État

Le Canada a annoncé samedi qu’il mettrait fin à son aide financière directe au gouvernement du Niger après un coup d’État militaire dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

L’aide financière du Canada devait atteindre un budget annuel de 10 millions de dollars par année d’ici 2026. Entre 2021 et 2022, elle a distribué 2,71 millions de dollars.

« Dans le contexte actuel, il serait impossible de maintenir un soutien direct au gouvernement du Niger tout en assurant une utilisation efficace et intentionnelle des fonds », a déclaré Affaires mondiales Canada dans un communiqué de presse.

La suspension de l’aide affecte le soutien budgétaire direct au gouvernement nigérien. Cependant, le Canada prévoit de continuer à fournir une assistance en matière de santé, d’éducation, d’économie et d’égalité des sexes à la population la plus pauvre et la plus vulnérable du Niger.

Global Affairs a déclaré que le coup d’État, qui a débuté le 26 juillet, sape l’État de droit et menace la démocratie dans le pays, car une fraction des militaires prétend avoir renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum.

« Nous appelons les responsables du coup d’État à libérer le président Bazoum et sa famille et à rétablir le gouvernement démocratiquement élu », a déclaré Global Affairs dans le communiqué.

Jusqu’à présent, 269 personnes se sont officiellement inscrites dans la base de données d’Ottawa sur les citoyens à l’étranger comme étant au Niger.

Alors que certains pays ont entamé le processus d’évacuation de leurs citoyens du Niger, le gouvernement fédéral a déclaré mercredi qu’il n’était pas prévu de faire de même.

Affaires mondiales conseille à tous les Canadiens à l’étranger ayant besoin d’une assistance consulaire d’urgence de contacter l’ambassade du Canada à Bamako, au Mali, au 223-44-98-04-50 ou le centre de surveillance et d’intervention d’urgence au 1-613-996-8885. Les Canadiens peuvent également envoyer un courriel à [email protected] ou [email protected].