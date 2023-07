Le Canada suspend l’expulsion d’une mère québécoise et de ses 3 enfants après l’intervention de l’ONU

Le gouvernement fédéral a suspendu l’expulsion d’une mère et de ses trois enfants vivant à Trois-Rivières, au Québec, peu de temps après que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies l’ait demandé.

Arlyn Huilar et ses trois enfants, âgés de six, neuf et 11 ans, devaient être expulsés vers les Philippines mardi. Son mari et leur père, David Ajibade, sont toujours au Nigeria, où il a été expulsé à la fin du mois dernier.

Dimanche, lorsque Huilar et les enfants sont rentrés chez eux après avoir fréquenté l’église, ils ont appris que l’Agence des services frontaliers du Canada avait annulé leur expulsion en attendant une décision quant à savoir s’ils pouvaient devenir résidents permanents du Canada pour des raisons humanitaires.

« Ça a été un choc et [the kids] sautaient de joie », a déclaré Huilar au téléphone à CBC lundi.

L’avocate de la famille, Sabrina Kosseim, a demandé au Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’intervenir dans l’affaire de la famille immédiatement après l’expulsion d’Ajibade le 28 juin.

Le comité l’a informée à la fin de la semaine dernière qu’il avait accepté sa demande et qu’il demanderait au Canada de surseoir à la déportation de Huilar et des enfants.

« Il est clair qu’il y a des menaces aux droits fondamentaux dans cette affaire », a déclaré Kosseim, à savoir les droits à la santé physique et mentale des enfants.

La famille avait demandé le statut de réfugié en 2019, mais avait été rejetée l’année dernière. Huilar vient des Philippines et Ajibade du Nigéria.

Le couple s’est rencontré en ligne et s’est marié au Nigeria en 2009. Leurs enfants ont été confrontés au racisme et à l’hostilité aux Philippines, puis ont évité de justesse un enlèvement au Nigeria, a déclaré Kosseim.

L’espoir de la famille de trouver un refuge sûr au Canada a pris fin lorsque l’ASFC a ordonné leur expulsion vers deux continents différents ce printemps.

Quelques heures avant que Carlsen, le plus jeune enfant, ne soit expulsé avec son père vers le Nigeria – tandis que le reste de la famille allait être envoyé aux Philippines – un juge du tribunal fédéral a décidé qu’il ne devait pas être séparé de ses deux frères et sœurs aînés et mère.

« Ce n’est pas tout à fait fini »

Ajibade a ensuite été expulsé seul vers son pays d’origine et l’expulsion de Huilar et de leurs enfants a été retardée.

Kosseim avait soutenu devant le tribunal que séparer un enfant de six ans de ses frères et sœurs plus âgés, en plus de séparer la famille dans son ensemble, était exceptionnellement cruel.

Dans une interview lundi, l’avocat a déclaré qu’Ajibade se débattait sans sa famille.

«Il est évidemment très soulagé pour eux qu’ils puissent rester au Canada pour le moment. Mais il reste que la famille est toujours séparée en ce moment. C’est une famille qui a toujours été unie, toujours été ensemble. en espérant qu’ils seront réunis dans peu de temps », a déclaré Kosseim.

Huilar, Ajibade et leurs enfants sont arrivés au Canada via Roxham Road en mai 2019 et se sont rapidement installés à Trois-Rivières, une ville située à 130 kilomètres à l’est de Montréal. Alors qu’ils attendaient des nouvelles de leur demande d’asile, les parents ont évolué dans leur emploi. Ils se sont fait des amis à leur église locale et les enfants se sont installés à l’école française.

Ajibade, qui est ingénieur de formation et a travaillé comme contremaître au Québec, a déclaré que Trois-Rivières était le premier endroit où la famille s’était sentie chez elle. En mars, ils ont demandé la résidence permanente pour des raisons humanitaires.

Mais ces demandes peuvent prendre deux ans pour être traitées, et ils attendaient toujours quand Ajibade a été expulsé vers le Nigeria le mois dernier.

« Je sais que ce n’est pas complètement terminé, mais pour moi, c’est comme une once d’opportunité et d’espoir et ça vaut la peine de s’y accrocher », a déclaré Huilar.

Le gouvernement fédéral n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CBC News avant la publication lundi.