Le Canada surveille la nouvelle variante de COVID-19

Santé Canada surveille une nouvelle variante du COVID-19 qui a été détectée dans plusieurs pays, ont confirmé des responsables de la santé publique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ajouté BA.2.86 à sa liste de variantes du COVID-19 sous surveillance jeudi.

Bien qu’il n’y ait pas encore de cas de BA.2.86 confirmés au Canada, Santé Canada a déclaré à CTVNews.ca que les responsables de la santé publique surveillent également tout cas qui pourrait survenir.

« Le gouvernement du Canada a mis en place un solide programme de surveillance avec les provinces et les territoires pour identifier les variantes de la COVID-19 au Canada », a déclaré lundi un porte-parole de Santé Canada dans un communiqué envoyé par courriel.

« Les scientifiques de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), ainsi que des experts nationaux et internationaux, surveillent et évaluent activement les lignées BA.2.86 et leurs études associées. »

La nouvelle variante a été détectée au Danemark, en Israël et aux États-Unis depuis fin juillet, selon la base de données mondiale ouverte de séquençage du génome GISAID.

Les épidémiologistes et les infectiologues soutiennent que l’émergence de cette nouvelle variante n’est pas encore préoccupante.

«Les gens devraient faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions prématurées», a déclaré le Dr Isaac Bogoch, un expert en maladies infectieuses basé à Toronto, lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca lundi.

« Dans l’état actuel des choses, nous en sommes à six génotypes de quatre pays sur trois continents. C’est tout », a-t-il dit. « Nous savons donc quelle est la constitution génétique et il y a des composants qui soulèvent un sourcil à coup sûr, mais c’est à peu près tout ce que nous savons. »

Bogoch a expliqué que cette variante émergente s’écarte des mutations plus récentes de COVID-19.

« Il y avait des composants de cette mutation qui rappelaient BA2, que nous avons vu beaucoup plus tôt dans l’ère Omicron », a-t-il déclaré. « Il y avait [also] composants similaires aux mutations Delta.

Étant donné que la détection de cette mutation est encore précoce, Bogoch a déclaré que l’on ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la transmissibilité de BA.2.86.

« Nous ne savons rien de ce que nous appellerions la virulence – la force d’un coup de poing [a variant] comme ça emballerait.

Bogoch a ajouté que les tactiques de détection telles que la surveillance des eaux usées se sont avérées « extrêmement importantes ».

Le « génotypage », une composante des réseaux de surveillance des agents pathogènes, permet aux scientifiques d’observer les changements dans les virus dans plusieurs régions – par le biais des eaux usées ou du diagnostic clinique – puis de partager des données avec des réseaux publics open source, a-t-il expliqué.

Le Dr Tyson Graber, chercheur associé à l’Institut de recherche du CHEO à Ottawa qui a aidé à détecter des mutations variantes antérieures dans la recherche sur les eaux usées, a en outre souligné qu’il est trop tôt pour dire à quel point le virus sera transmissible.

« BA.2.86 ne contribue pas encore à la vague actuelle qui a commencé dans de nombreux endroits en Europe, aux États-Unis et ici au Canada », a-t-il écrit dans un courriel à CTVNews.ca. « Mais les réseaux cliniques et de surveillance des eaux usées en Ontario offrent au public une excellente connaissance de la situation alors que nous nous dirigeons vers une période de pandémie automnale incertaine.

Selon l’OMS, tous les virus, y compris le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, changent avec le temps.

« La plupart des changements n’ont que peu ou pas d’impact sur les propriétés du virus. Cependant, certains changements peuvent affecter les propriétés du virus, telles que sa facilité de propagation, la gravité de la maladie associée ou les performances des vaccins, des médicaments thérapeutiques, des outils de diagnostic ou d’autres mesures de santé publique et sociales », lit-on sur le site Web de l’organisation.

Bogoch pense que la partie importante de cette nouvelle lignée COVID-19 est que ces cas ont été « détectés tôt ».

« Ils ont été partagés à l’échelle mondiale assez rapidement », a-t-il déclaré. « Et nous en apprendrons beaucoup plus à ce sujet dans les semaines à venir à mesure que davantage de génomes seront téléchargés sur le système. Il est trop tôt pour savoir si cela va rapporter quelque chose ou non. »