Le Canada soutient un projet nucléaire avec 970 millions de dollars

OTTAWA –

Le Canada fournira un financement de 970 millions de dollars pour développer un petit réacteur modulaire (SMR) à l’échelle du réseau, une nouvelle technologie nucléaire présentée comme un élément clé des plans du pays pour réduire les émissions.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, Jonathan Wilkinson, présentera mardi le prêt, offert sous forme de dette à faible taux d’intérêt de la Banque de l’infrastructure du Canada, au Darlington Energy Complex à Clarington, en Ontario, selon ses remarques préparées.

Le projet d’énergie nucléaire, qui est développé par le service public Ontario Power Generation (OPG) à Darlington, sera le premier SMR commercial à l’échelle du réseau dans les pays riches du Groupe des Sept (G7), selon le porte-parole du ministre.

La crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine a ravivé l’intérêt pour l’énergie nucléaire, et les SMR de nouvelle génération sont considérés comme efficaces, plus rapides à construire et pourraient accélérer l’abandon des combustibles fossiles.

« Nous le faisons parce que l’énergie nucléaire – en tant que source d’énergie non émettrice – est essentielle à la réalisation des objectifs climatiques du Canada et du monde », dira Wilkinson. “L’énergie nucléaire est une source qui peut nous aider à atteindre nos objectifs climatiques tout en répondant à la demande future croissante.”

Le Canada, comme le reste du G7, vise des émissions nettes nulles d’ici 2050. Le gouvernement a pour objectif intermédiaire de réduire les émissions de 40 % à 45 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030.

Environ 15 % de l’électricité du Canada provient de l’énergie nucléaire, selon la World Nuclear Association.

OPG s’attend à ce que le projet SMR soit achevé d’ici la fin de la décennie et a déclaré en juillet que les travaux de préparation, tels que la construction de routes sur le site, commenceraient cette année.

Les réacteurs sont conçus par GE-Hitachi Nuclear Energy, une alliance entre General Electric Co GE.N et le japonais Hitachi Ltd 6501.T, et pourraient alimenter environ 300 000 foyers une fois terminés, selon OPG.



(Reportage par Ismail Shakil et Steve Scherer à Ottawa; édité par Jason Neely et Marguerita Choy)