Les organisations juives canadiennes et les critiques des médias sociaux critiquent le Parlement canadien pour avoir ovationné un homme qui s’est battu pour les nazis lors d’un événement marquant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans le pays.

« FSWC est consterné que le Parlement canadien ait ovationné un vétéran ukrainien qui a servi dans une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale impliquée dans le massacre de Juifs et d’autres personnes. Des excuses et des explications s’imposent », ont déclaré les Amis de Simon Wiesenthal. Center, une organisation canadienne à but non lucratif dédiée à l’éducation des gens sur l’Holocauste, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Des vidéos et des photos montrent que le Parlement canadien a éclaté de joie vendredi lors de la visite de Zelensky à Ottawa, la capitale du pays, lorsque les législateurs canadiens ont également honoré Yaroslav Hunka, un immigrant ukrainien de 98 ans qui s’est battu pour la première division ukrainienne, selon le journal de Toronto. Étoile. Cette division était également connue sous le nom de Division Waffen-SS Galicia, qui combattait pour les nazis en tant que bras paramilitaire sous l’organisation Schutzstaffel, selon le média.

« Le fait qu’un ancien combattant ayant servi dans une unité militaire nazie ait été invité et reçu une ovation debout au Parlement est choquant. À une époque de montée de l’antisémitisme et de distorsion de l’Holocauste, il est incroyablement troublant de voir le Parlement canadien se lever pour applaudir une personne qui était membre d’une unité de la Waffen-SS, une branche militaire nazie responsable du meurtre de Juifs et d’autres personnes et qui a été déclarée organisation criminelle lors du procès de Nuremberg », ont poursuivi les Amis du Centre Simon Wiesenthal dans leur communiqué.

Les commentateurs des médias sociaux se sont joints aux Amis du Centre Simon Wiesenthal pour condamner la Maison canadienne pour avoir célébré Hunka, que certains qualifié de « nazi littéral » et « monstre. »

Le chroniqueur canadien Joe Warmington a appelé à des « excuses complètes » « pour avoir célébré un nazi de la Seconde Guerre mondiale à la Chambre des communes », dans un éditorial publié dimanche dans le Toronto Sun.

Les médias canadiens locaux ont déclaré que l’Associated Press avait identifié l’homme de 98 ans dans une légende de photo comme un vétéran de la « Première division ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale », et ont noté que d’autres médias décrivaient l’homme comme un immigrant ukrainien au Canada qui s’était battu pour l’Ukraine. l’indépendance contre les Russes.

L’Union soviétique a joué un rôle central dans la défaite de l’Allemagne nazie, notamment lors de la bataille de Stalingrad, qui a marqué un tournant dans la guerre. Les États-Unis Le Département d’État souligne sur son site Internet que « sans les efforts remarquables de l’Union soviétique sur le front de l’Est, les États-Unis et la Grande-Bretagne auraient eu du mal à remporter une victoire militaire décisive sur l’Allemagne nazie ».

Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a déclaré dimanche dans une déclaration à Fox News Digital que « le président de la Chambre s’est excusé et a accepté l’entière responsabilité de l’invitation et de la reconnaissance au Parlement ».

« C’était la bonne chose à faire », a poursuivi le bureau. « Aucun préavis n’a été fourni au bureau du Premier ministre, ni à la délégation ukrainienne, concernant l’invitation ou la reconnaissance. »

« Le Canada continuera de défendre une Ukraine libre, et nous étions fiers d’accueillir le président Zelensky et de réaffirmer notre soutien.

Hunka aurait été invité par le président de la Chambre des communes Anthony Rota, membre du Parti libéral du Canada, qui l’a présenté comme un héros de guerre, selon le Edmonton City News.

Le bureau de Rota a également fourni à Fox News Digital une déclaration soulignant que l’orateur regrette d’avoir invité Hunka.

« J’ai par la suite pris connaissance de davantage d’informations qui me font regretter ma décision de [invite Hunka] », a déclaré Rota dans un communiqué. « Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce. »

Cet honneur et cette ovation ont eu lieu au cours de la première visite de Zelensky au Canada depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière.

« J’ai beaucoup de paroles chaleureuses et de remerciements de la part de l’Ukraine », a déclaré Zelensky à Trudeau depuis le bureau du Premier ministre canadien. « Vous nous avez aidés sur le champ de bataille, financièrement et avec une aide humanitaire. … Restez avec nous jusqu’à notre victoire. »

Trudeau, qui était également présent vendredi à la Chambre des communes, a déclaré que le Canada avait fourni à l’Ukraine environ 6,7 milliards de dollars américains en soutien militaire et humanitaire depuis le début de la guerre.

« Moscou doit perdre une fois pour toutes. Et elle perdra », a déclaré Zelenskyy lors de son discours au parlement.