Le Canada souligne la 78e Journée internationale de commémoration de l’Holocauste

Lorsque la Dre Agnes Klein est montée sur le podium au Monument national de l’Holocauste à Ottawa, le silence s’est fait sentir.

Klein, qui dit qu’elle ne s’est jamais considérée comme une survivante, n’avait que trois ans lorsque la guerre a éclaté. Elle a survécu à l’Holocauste en se cachant dans une ferme en Roumanie.

“Mon mari était un survivant des camps de concentration et il n’a jamais voulu parler de ses expériences. Cependant, les circonstances actuelles et la haine croissante m’ont forcé et m’ont poussé et incité à parler”, a déclaré le Dr Klein.

Dans un discours émouvant et puissant lors d’un événement de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste à Ottawa, Klein a souligné l’importance de se souvenir des millions de victimes assassinées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et a souligné la nécessité de se dresser contre l’antisémitisme et la haine.

“Tant que nous nous souviendrons de leurs noms, ils continueront d’être en vie à certains égards, car cela nous rappelle que ce sont des gens qui ont aimé et perdu, qui ont contribué à la société, qui étaient généreux, courageux et résilients”, a-t-elle déclaré.

Le 27 janvier, il y a 78 ans, les troupes soviétiques ont libéré le camp de concentration le plus notoire – Auschwitz-Birkenau. Alors qu’environ 7 000 prisonniers ont été libérés ce jour-là, plus de 1,1 million de personnes, pour la plupart des Juifs, y ont été assassinées par les nazis. Partout dans le monde, le 27 janvier a été désigné Journée internationale du souvenir de l’Holocauste.

Le premier ministre Justin Trudeau était également parmi les conférenciers. Il a exhorté les Canadiens à ne pas être complaisants et à crier à la haine chaque fois qu’ils en sont victimes. Les actes de rhétorique haineuse et antisémite, a-t-il dit, viennent des “coins sombres de notre société”.

« La haine est amplifiée en ligne et sur d’autres plateformes et nous ne pouvons et ne devons donc pas être complaisants », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors de l’événement. clairement et fort.

Le chef conservateur Pierre Poillevre a également encouragé les Canadiens à dénoncer « les propos de haine et d’antisémitisme ».

« Lorsque nous ferons cela, et alors seulement, nous serons à la hauteur du privilège et de l’honneur que nous avons de vivre ici en tant que Canadiens.

Selon Statistique Canada, le nombre de crimes haineux déclarés par la police a augmenté de 27 % en 2021, avec une augmentation de 47 % des crimes haineux ciblant la communauté juive.

Lisa Levitan, dont le grand-père a survécu à un camp de concentration, défend la campagne mondiale End Jew Hatred. Le mouvement populaire affirme qu’il vise à éliminer la haine des juifs par des actions pacifiques et l’éducation.

“Il m’a inculqué l’importance de s’assurer que nous nous souvenons, que nous n’oublions jamais les horreurs”, a-t-elle déclaré. “Il est de notre devoir en tant que prochaine génération de nous assurer que nous nous souvenons.”

Enseignant à Ottawa, Levitan affirme que l’antisémitisme est devenu trop courant dans les écoles et que “c’est un problème auquel nous devons mettre fin”.

“Le fait qu’il refait surface à des niveaux aussi immenses … est inacceptable.”