Le Canada souligne la 2e Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Aujourd’hui, le Canada célèbre sa deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation – un moment pour se souvenir des enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats dirigés par l’Église et financés par le gouvernement, de ceux qui ont survécu et sont rentrés chez eux, ainsi que des familles et des communautés encore touchées par un traumatisme durable.

Cette journée est devenue un jour férié fédéral l’an dernier, conformément à une recommandation de la Commission de vérité et réconciliation.

Des cérémonies auront lieu dans tout le pays pour réfléchir sur l’histoire du pays et le traitement des peuples autochtones. Tous les édifices du gouvernement fédéral au Canada, y compris la Tour de la Paix à Ottawa, mettront leurs drapeaux en berne du lever au coucher du soleil.

Le 30 septembre est également la Journée du chandail orange, qui honore l’histoire de Phyllis Webstad, une ancienne élève d’un pensionnat qui s’est fait enlever sa chemise orange lors de son premier jour dans un pensionnat. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation encourage les Canadiens à porter de l’orange comme un acte de solidarité.

À Ottawa, la journée a commencé par une cérémonie de la plume d’aigle sur la Colline du Parlement devant la Tour de la Paix, qui comprenait une danse ronde traditionnelle à laquelle ont participé des dizaines de membres de la foule.

Une foule assiste à la cérémonie de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation sur la Colline du Parlement à Ottawa, le 17 septembre 2019. 30. 2022. (Stephen Hoff/CBC)

L’aînée anishinaabe (algonquine) Claudette Commanda a expliqué que cette journée est un moment pour les Canadiens d’écouter et de réfléchir sur leur histoire.

“C’est une journée pour vous, Canadiens, pour écouter, apprendre, comprendre, avoir dans votre cœur et dans votre esprit de ressentir la beauté des peuples autochtones, la force et la résilience des survivants, mais aussi d’apprendre l’histoire”, a-t-elle déclaré.

“Réfléchissez à la vérité, apprenez du passé, marchez ensemble dans la paix, la compréhension et la guérison. Marchez ensemble ce voyage appelé réconciliation”, a-t-elle déclaré. “Tous les jours, c’est le 30 septembre.”

La cérémonie sera suivie d’une marche jusqu’au parc voisin des plaines LeBreton, où les participants déposeront des chaussures d’enfants sur le sol pour commémorer ceux qui sont morts dans les pensionnats. Une cérémonie de commémoration d’une heure s’y déroulera dans l’après-midi.

Le premier ministre Justin Trudeau assiste à une cérémonie du lever du soleil à Niagara Falls, en Ontario, à l’occasion de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. (Robert Krbavac/CBC)

Un an après avoir passé la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation en vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, le premier ministre Justin Trudeau a assisté ce matin à une cérémonie du lever du soleil à Niagara Falls, en Ontario.

Après la cérémonie, Trudeau s’est entretenu avec des survivants des pensionnats indiens et a ensuite mis les Canadiens au défi d’accepter davantage les histoires des survivants lors d’un discours devant la foule.

“Combien de fois les peuples autochtones ont-ils besoin de raconter leurs histoires de traumatisme, de perte, de douleur, de chagrin, jusqu’à ce que nous absorbions ces histoires en tant que personnes non autochtones et que nous les fassions nôtres ?” il a dit.

“Ils sont aussi l’histoire du Canada et donc ils sont aussi l’histoire de chacun de nous.”

‘Nous sommes toujours là’

S’exprimant avant Trudeau, la grand-mère Haudenosaunee Marie Jones a noté que la journée devrait également être un rappel que l’effort des pensionnats – l’assimilation forcée des enfants autochtones – a échoué.

“En tant qu’Autochtones, nous sommes toujours là”, a-t-elle déclaré, suscitant les applaudissements de la foule.

La gouverneure générale Mary Simon a mis tous les Canadiens au défi de s’engager en faveur de la réconciliation — pas seulement aujourd’hui, mais tout au long de l’année.

« Je vous encourage à entamer la conversation à l’école, au travail, à la maison : que ferez-vous, aujourd’hui, demain et tous les jours, pour faire partie d’un Canada meilleur, qui nous ressemble ? » dit-elle dans un communiqué.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a assisté à une cérémonie du lever du soleil à Ottawa ce matin.

“Aujourd’hui, nous écoutons les survivants, nous nous souvenons de ceux – les enfants – que nous avons perdus et nous nous engageons à continuer à marcher sur le chemin de la guérison et de la réconciliation avec les peuples autochtones”, a-t-il tweeté après la cérémonie.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, assiste également à la cérémonie sur la Colline du Parlement.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne d’écoute nationale de crise 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne à www.hopeforwellness.ca.