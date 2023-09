Le Canada sera probablement l’un des pays à la croissance la plus rapide en 2023, selon un rapport de StatCan

Grâce aux immigrants, le Canada était probablement l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde entre juillet 2022 et juillet 2023, selon un nouveau rapport de Statistique Canada.

La population du Canada a dépassé les 40 millions le 16 juin et est passée à 40 097 761 le 1er juillet, soit une augmentation de 1 158 705 personnes – ou 2,9 pour cent – ​​par rapport au 1er juillet 2022. Dans un rapport démographique publié mardi, StatCan a déclaré que ce taux de croissance place le Canada en tête. de tous les autres pays du G7 et parmi les 20 pays à la croissance la plus rapide au monde au cours de cette période.

Alors que la différence entre les naissances et les décès représente 2 pour cent de cette croissance, l’agence a indiqué que 98 pour cent provenaient de la migration internationale nette. En fait, le taux de fécondité au Canada a atteint un creux record en 2022, avec 1,33 enfant né par femme, contre 1,44 en 2021.

« Au 1er juillet 2023, environ 2 198 679 résidents non permanents vivaient au Canada, soit une augmentation de 46 pour cent par rapport à la même date un an auparavant », indique le rapport. « Il s’agit de la plus forte augmentation d’une année à l’autre de la population de résidents non permanents vivant au Canada depuis que des données comparables sont disponibles. »

FACTEURS DE POPULATION

Le rapport explique que l’augmentation des permis de travail et d’études représente la majeure partie du changement de l’année dernière, ce qui est conforme aux plans du gouvernement visant à installer davantage d’immigrants pour aider à remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans divers secteurs. Les objectifs d’immigration augmenteront chaque année au cours des trois prochaines années, selon le Plan des niveaux d’immigration 2023-2025 du gouvernement, déposé le 1er novembre 2022. L’objectif est d’accueillir 465 000 nouveaux résidents permanents cette année, 485 000 en 2024 et 500 000 en 2024. 2025.

En mars de cette année, le gouvernement fédéral a permis aux diplômés dont le permis de travail post-diplôme expiré récemment ou expirant de recevoir un permis de travail supplémentaire ou prolongé leur permettant de rester au Canada et d’acquérir une expérience de travail pouvant aller jusqu’à 18 mois. À l’époque, environ 127 000 permis de travail postdiplôme devaient expirer en 2023.

Parmi les 2,2 millions de résidents non permanents enregistrés en juillet, il y a également des dizaines de milliers d’Ukrainiens qui ont pu s’installer au Canada dans le cadre de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine lancée en mars 2022 en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les chiffres de cette année reflètent également un changement dans la façon dont StatCan compte les résidents non permanents. L’agence a appliqué une nouvelle méthodologie cette année dans le but d’améliorer l’exactitude de sa tenue de registres après qu’un rapport de Marchés des capitaux CIBC a déclaré qu’elle sous-évaluait de près d’un million le nombre réel de résidents non permanents.

La population estimée d’immigrants temporaires au Canada dépasse désormais les 1,8 million d’Autochtones enregistrés lors du recensement de 2021. La dernière fois que le Canada a connu une croissance relative aussi importante sur une période de 12 mois, c’était en 1957, lors de la crise des réfugiés hongrois, ainsi qu’au plus fort du baby-boom. Toutefois, en chiffres absolus, l’augmentation de l’année dernière est plus de deux fois supérieure à celle observée en 1957.

Si le taux de croissance démographique observé l’année dernière restait constant à l’avenir, rapporte StatCan, la population du Canada doublerait en 25 ans.

CROISSANCE PAR PROVINCE

StatCan rapporte qu’entre juillet 2022 et juillet 2023, l’Alberta a connu la croissance démographique la plus rapide de toutes les provinces et territoires, soit 4 %. Cette croissance coïncide avec la campagne publicitaire du gouvernement de l’Alberta « L’Alberta appelle », lancée en août 2022 dans le but d’attirer les gens vers la province des Prairies.

« Cette croissance n’était pas seulement due à la migration internationale mais était également le résultat de gains nets records issus des échanges migratoires entre les provinces », indique le rapport.

Au cours de cette période, 56 245 personnes de plus ont emménagé dans la province qu’en ont quitté, ce qui représente le gain interprovincial net annuel le plus élevé jamais enregistré pour une seule province ou territoire depuis le début de la collecte de données en 1971.

Les provinces maritimes ont chacune enregistré une croissance démographique d’au moins 3 pour cent, l’Île-du-Prince-Édouard atteignant 3,9 pour cent, suivie de la Nouvelle-Écosse, à 3,2 pour cent et du Nouveau-Brunswick à 3,1 pour cent.

La Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec ont également vu leur population augmenter à des taux jamais vus depuis le début de la tenue de registres, même si leurs taux de croissance étaient inférieurs à ceux de l’Alberta et des provinces maritimes.

Les populations de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont toutes deux augmenté de 3 pour cent, celle du Manitoba de 2,9 pour cent et celle de la Saskatchewan de 2,6 pour cent.

Bien que sa croissance démographique ait également atteint un niveau record cette année, le Québec a connu la deuxième plus faible croissance parmi toutes les provinces, à 2,3 pour cent, devant Terre-Neuve-et-Labrador, où la population a augmenté de 1,3 pour cent.

Au 1er juillet, l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique comptaient les plus grandes populations de résidents non permanents, avec près d’un million vivant en Ontario, près d’un demi-million au Québec et environ 400 000 en Colombie-Britannique.



– Avec des fichiers du rédacteur du bureau parlementaire de CTV News Spencer Van Dyk et de la rédactrice de CTVNews.ca Sissi De Flaviis