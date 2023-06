Le Canada sera plus chaud que d’habitude cet été: prévisions officielles

Il est temps de sortir la crème solaire et la climatisation ; cet été devrait être torride, selon Environnement Canada.

Environnement et Changement climatique Canada a déclaré dans un communiqué de presse qu’il y aura très probablement « des températures supérieures à la normale (pour) la majeure partie du pays jusqu’à au moins la fin août ».

Le communiqué a noté que nous avons déjà constaté ces températures plus élevées dans certaines régions, avec des températures atypiques dans le nord des Prairies, le nord de l’Ontario et le nord du Québec tout au long du mois de juin jusqu’à présent.

Ces régions, ainsi que le reste de l’Ontario et du Québec, la Colombie-Britannique et le Canada atlantique, devraient continuer de connaître ces températures plus élevées au cours des mois d’été à venir.

Une carte montrant les prévisions de juin à fin août a montré que l’écrasante majorité du pays était plus susceptible de connaître des températures supérieures à la norme saisonnière pour leurs régions respectives.

Les seules parties du pays les plus susceptibles de connaître des températures proches de la normale étaient quelques régions côtières de la Colombie-Britannique, la bordure est de Terre-Neuve-et-Labrador et certaines régions du nord du Nunavut.

Les températures étouffantes attendues cet été peuvent être attribuées au changement climatique, a indiqué l’agence.

«Le changement climatique affecte déjà la fréquence, la durée et l’intensité des événements météorologiques et climatiques extrêmes au Canada», indique le communiqué. « Les modèles climatiques indiquent que le pays se réchauffe à environ le double du taux mondial, en particulier dans le nord, ce qui entraînera des phénomènes météorologiques plus dommageables. »

Au cours des deux derniers mois, des incendies de forêt provoqués par des conditions sèches et la chaleur ont tourmenté des communautés de la Colombie-Britannique au Québec en passant par la Nouvelle-Écosse.

De nombreux incendies de forêt brûlent encore dans le nord de la Colombie-Britannique, dont un à Donnie Creek, qui est maintenant le plus grand incendie de l’histoire de la province, selon des responsables. Une région presque aussi vaste que l’Île-du-Prince-Édouard brûle toujours, et des déclarations spéciales sur la qualité de l’air sont en place pour une partie du nord de la Colombie-Britannique

Au Québec, des avertissements de smog sont en vigueur pour plusieurs régions en raison de feux de forêt.

La partie nord-ouest de l’Ontario est sous un large avertissement de chaleur de plusieurs jours allant de températures dans les années 20 au milieu des années 30, Environnement Canada notant que pour certaines régions, «la chaleur extrême se poursuivra toute la semaine avec peu ou pas de soulagement .”

Bien que les prévisions estivales globales prévoient des températures supérieures à la normale, le mois de juin réserve encore des surprises. Un système dépressionnaire a apporté de fortes précipitations dans les communautés de la Colombie-Britannique d’Ashcroft, de Cache Creek et du sud de Chilcotin plus tôt cette semaine, et le même système a également apporté des averses et de la neige dans plusieurs régions.

La neige dans un été autrement chaud n’est pas aussi surprenante qu’il n’y paraît – le changement climatique peut augmenter les précipitations de façon inattendue, Environnement Canada notant dans son communiqué que cela peut également stimuler le risque d’inondations.

« Le changement climatique entraîne également des précipitations plus intenses, qui devraient augmenter les risques d’inondations urbaines, et les inondations côtières devraient augmenter dans de nombreuses régions du Canada en raison de l’élévation locale du niveau de la mer », indique le communiqué. « L’intensité moyenne des ouragans devrait également augmenter, bien qu’une augmentation du nombre total de cyclones tropicaux ne soit pas attendue. »