Le Canada s’en prend à la presse indienne alors que le ministre du Commerce s’efforce de rassurer les entreprises

Alors que la décision du Canada d’expulser le principal envoyé de New Delhi et cinq autres diplomates fait la une des journaux en Inde, la ministre du Commerce international, Mary Ng, tente de rassurer les entreprises canadiennes ayant des liens avec le pays.

Lundi, la GRC a mis en garde le public contre une série de crimes, notamment le meurtre, l’extorsion et la coercition, qu’elle associe aux agents du gouvernement indien.

Les allégations ont déclenché des représailles diplomatiques ; après que le Canada ait déclaré six diplomates indiens persona non grata, l’Inde a ordonné à six envoyés canadiens de quitter le pays samedi.

Ng a publié une déclaration reconnaissant « l’incertitude » que les entreprises et les investisseurs canadiens pourraient éprouver en conséquence. Elle a déclaré que le gouvernement continuerait à soutenir les liens commerciaux et économiques entre les pays.

« Cependant, nous devons considérer nos intérêts économiques avec la nécessité de protéger les Canadiens et de faire respecter la primauté du droit », a-t-elle déclaré. « Nous ne tolérerons aucun gouvernement étranger menaçant, extorquant ou nuisant à des citoyens canadiens sur notre sol. »

Ng a déclaré que le gouvernement restait « ouvert au dialogue » avec l’Inde et espérait poursuivre une « relation précieuse ».

La GRC et d’autres responsables canadiens ont déclaré avoir présenté des preuves à l’Inde plus tôt le week-end dernier. Ils ont déclaré que New Delhi avait refusé de coopérer aux enquêtes policières.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que c’était la raison pour laquelle le Canada avait déclaré les six diplomates persona non grata, ce qui constitue l’une des sanctions les plus sévères que le Canada puisse imposer en vertu de la Convention de Vienne.

L’Inde insiste sur le fait qu’elle n’a reçu aucune preuve d’une quelconque implication du gouvernement dans des crimes au Canada. Il a ordonné à six diplomates canadiens de quitter le pays.

Vina Nadjibulla, vice-présidente à la recherche à la Fondation Asie-Pacifique, a déclaré qu’elle surveillait la réaction des pairs du Canada à cette nouvelle « sans précédent et extraordinaire ».

Cela pourrait signifier des mesures diplomatiques en coulisses et éventuellement des déclarations publiques de soutien au Canada.

« La réaction des États-Unis sera celle à laquelle tout le monde sera attentif », a-t-elle déclaré.

« Pour que le Canada, à ce stade, puisse bénéficier d’une quelconque coopération de la part de l’Inde et demander des comptes pour ce qui s’est passé, nous aurions besoin que l’Inde ressente une certaine pression, nous aurions besoin que l’Inde ressente une raison de coopérer. «

Nadjibulla a déclaré qu’il était remarquable que Joly accuse des diplomates actifs d’être impliqués dans des activités criminelles et qu’elle a déclaré que la violence liée au gouvernement indien n’avait fait qu’augmenter depuis que le Canada avait rendu publiques ses préoccupations l’année dernière.

REGARDER | La GRC allègue que les agents du gouvernement indien liés à la violence au Canada : La GRC accuse des responsables indiens de crimes violents et d’extorsion La GRC a annoncé qu’elle disposait de preuves liant les agents du gouvernement indien au Canada à des menaces, à l’extorsion et à des crimes violents, notamment le meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar. Cette révélation devrait encore détériorer les relations entre l’Inde et le Canada après l’expulsion mutuelle de diplomates.

En septembre 2023, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les services de renseignement canadiens enquêtaient sur des informations « crédibles » sur « un lien potentiel » entre le gouvernement indien et l’assassinat du chef sikh Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique.

Nadjibulla a déclaré qu’Ottawa avait maintenant « très clairement et avec assurance » fait valoir ses arguments en envoyant de hauts responsables le week-end dernier présenter des preuves à leurs homologues indiens.

« Le Canada a fait ce qu’il jugeait nécessaire », a-t-elle déclaré. « Nous sommes en territoire inconnu, avec des implications pour les relations diplomatiques ainsi que pour la sécurité publique et nationale du Canada. »

Nadjibulla a également déclaré qu’il était rare que des diplomates soient expulsés suite à des accusations de criminalité. « Nous n’avons pas affaire ici à un État voyou. Nous avons affaire ici à un acteur international très important », a-t-elle déclaré.