Le Canada s’efforce d’éviter d’autres décès causés par les incendies de forêt: ministre

OTTAWA –

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que le gouvernement fédéral faisait tout ce qu’il pouvait pour éviter de nouvelles tragédies après que les incendies de forêt ont fait trois morts la semaine dernière.

Un garçon de neuf ans de la Colombie-Britannique est décédé la semaine dernière après une crise d’asthme qui aurait été exacerbée par la fumée d’un feu de forêt.

Deux pompiers ont également été tués alors qu’ils combattaient des incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique.

Cette saison des incendies de forêt a été la pire de l’histoire, avec des milliers d’incendies qui ont jusqu’à présent brûlé plus de 110 000 kilomètres carrés de terres à travers le pays.

Plus de 885 incendies de forêt brûlent actuellement, dont 600, selon Guilbeault, sont hors de contrôle.

Guilbeault dit qu’Ottawa a dépensé plus de 65 millions de dollars depuis 2021 pour le Programme national de gestion des feux de forêt de Parcs Canada, qui soutient la réduction des risques de feux de forêt et l’embauche et la formation de spécialistes.