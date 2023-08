Le Canada se retire de la Coupe du monde féminine après avoir battu son hôte

Le Canada a terminé troisième de son groupe à la Coupe du monde féminine après trois matchs, s’assurant que l’équipe quitte le tournoi plus tôt. Les Canadiennes ont participé au tournoi comme l’une des prétendantes à la victoire. Cependant, aux mains des hôtes, l’Australie assure que les Canucks rentrent tôt chez eux.

Les champions olympiques de 2020 ont battu les États-Unis en route pour remporter la médaille d’or. Cependant, à peine trois ans plus tard, le Canada est éliminé en phase de groupes pour la première fois depuis 2011. Le Canada a récolté quatre points en trois matchs. Un match nul contre le Nigeria a précédé une victoire contre l’Irlande. L’équipe canadienne n’a pas pu maintenir cette forme dans son match contre l’Australie. Les hôtes ont marqué quatre buts, dont un doublé Hayley Raso en première mi-temps. Pire encore pour le Canada, c’est le fait que Sam Kerr, sans doute la meilleure joueuse de soccer féminin au monde à l’heure actuelle, n’a pas joué pour les Australiennes.

Frustration et déception sont les deux mots qui peuvent décrire la courte course du Canada en Coupe du monde. Dans chaque match, le Canada a eu plus de ballon et a effectué plus de tentatives de tir que ses adversaires. Cependant, rien de tout cela n’était suffisant pour battre le Nigeria ou l’Australie en points. L’Irlande a fait de son mieux pour essayer d’aider le Canada. Cependant, un match nul sans but entre l’Irlande et le Nigeria a assuré une troisième place.

Lors de la défaite du Canada en même temps que ce match nul, la défenseure canadienne Allysha Chapman a résumé les frustrations de l’équipe. Elle a adressé des mots moins que gentils au manager australien Tony Gustavsson à la suite d’une collision avec un attaquant australien.

Une Coupe du monde féminine décevante pour le Canada en des temps difficiles

Ces derniers mois ont été tumultueux pour Canada Soccer. Pour en revenir à la Coupe du monde masculine, le Canada a disputé trois défaites dans ses matchs. Après avoir terminé deuxième de la Ligue des Nations, l’entraîneur-chef masculin John Herdman a déclaré que la Fédération ne voulait pas vraiment gagner.

Les femmes ne sont pas non plus à l’abri. Un différend avec Canada Soccer sur les conditions de travail et les déplacements a gâché la préparation de l’équipe. Bien que la capitaine Christine Sinclair ait dit qu’un accord approchait, il y a une chance que cela soit dans la tête des joueurs canadiens.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire