Le Canada se rattrape dans la course à la production de véhicules zéro émission

Les mesures de santé publique visant à contenir la pandémie de coronavirus ont été brutales pour de nombreuses industries et pour les personnes qui y travaillent – le tourisme et les restaurants étant peut-être les exemples les plus évidents.

Mais récemment, et sans rapport avec le coronavirus, il y a eu une série de bonnes nouvelles attendues pour une industrie qui est un employeur majeur en Ontario. Un peu plus de deux ans après l’arrêt d’un siècle de production par General Motors à Oshawa, des milliards de dollars de nouveaux investissements ont été annoncés. Et bien qu’ils prévoient un redémarrage des camionnettes à Oshawa, la plupart des nouveaux fonds mettront l’industrie automobile canadienne sur la voie de l’électricité. À Oakville, Ford s’est engagé à dépenser environ 1,8 milliard de dollars canadiens pour produire cinq modèles de voitures à batterie en quatre ans. Stellantis, la nouvelle société mère de Chrysler, a mis de côté 1,5 milliard de dollars pour créer un véhicule électrique dans la province. Plus récemment, General Motors a surpris l’industrie en annonçant qu’elle dépenserait 1 milliard de dollars pour ajouter des fourgons de livraison entièrement électriques à la production de son usine d’Ingersoll. Le premier de ces camions sortira en novembre.

Et le mois dernier, GM a annoncé que les moteurs à combustibles fossiles disparaîtraient de sous le capot de ses voitures d’ici 2035. Malgré toute l’attention portée à Tesla, le constructeur qui en est venu à définir l’automobile électrique, et la production croissante de véhicules électriques d’autres constructeurs, les voitures électriques sont toujours un produit de niche. Y compris les hybrides rechargeables, ils ne représentaient que 3,3% des ventes de véhicules légers l’an dernier au Canada. [Read: Electric Cars, Cool. But When?] [Read: Thinking of an Electric Car? Take Your Choice] Seuls trois véhicules électriques sont actuellement fabriqués au Canada: un VUS hybride Toyota, un véhicule hybride de Lexus et une minifourgonnette hybride rechargeable Chrysler. Aucun d’entre eux n’est totalement sans carburant. Ray Tanguay, un ancien conseiller des gouvernements ontarien et fédéral sur l’industrie automobile, m’a dit qu’il pensait que la clé pour établir une industrie viable des véhicules électriques était de se concentrer sur des choses comme les fourgonnettes de livraison de GM, les bus électriques et d’autres types de véhicules commerciaux. Il y a un argument économique convaincant pour rendre ces véhicules électriques rapidement, a-t-il déclaré. Et les choses qui font hésiter les consommateurs à acheter des voitures électriques en ce moment – comme la distance parcourue sur l’autoroute sans recharger ou un manque relatif de bornes de recharge – ne sont pas des problèmes pour les opérateurs commerciaux. Les fourgons de livraison circulant dans les villes ne dépasseront probablement pas leur autonomie, et de grandes entreprises comme Federal Express, le premier client du fourgon de GM, peuvent facilement installer des chargeurs dans leurs garages.