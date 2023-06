Le Canada se qualifie pour la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA face au Costa Rica

La remplaçante Annabelle Chukwu a marqué deux fois en prolongation dimanche pour envoyer le Canada à la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA l’an prochain avec une victoire de 5-3 contre le Costa Rica lors du match pour la troisième place au Championnat féminin U-20 de la CONCACAF.

Kayla Briggs a dépossédé un défenseur costaricien et Ella Ottey a envoyé un centre parfait pour un Chukwu non marqué pour frapper à la maison à la 101e minute à Saint-Domingue, en République dominicaine. Chukwu était sorti du banc pour ouvrir la seconde mi-temps et avait une série d’occasions de marquer, frappant le poteau avec l’un d’eux avant de marquer le but du feu vert.

Le joueur de 16 ans d’Ottawa a ajouté un but d’assurance à la 121e minute, déjouant Genesis Perez sur un tir.

Le champion en titre des États-Unis a affronté le Mexique lors du match de championnat plus tard dimanche, les deux ayant déjà réservé leur billet pour la Coupe du monde.

Les deux finalistes et la troisième place du tournoi à huit équipes de la CONCACAF représenteront l’Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

Menés 3-2, le Canada a créé l’égalité à la 74e minute avec une poussée d’Olivia Smith qui a poussé un centre bas de Briggs avant de s’écraser sur le poteau de but. C’était le quatrième but de Smith du tournoi.

À égalité 2-2 à la sixième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps, Josselyn Briceno du Costa Rica a marqué sur un coup franc spectaculaire tiré à plus de 40 mètres. La gardienne canadienne Faith Fenwick, qui mesure cinq pieds sept pouces, a mis la main sur le tir de la lune plongeante mais n’a réussi qu’à dévier le ballon vers le toit du but.

Les Canadiennes ont eu des occasions à la fin de la deuxième mi-temps de prendre les devants, mais n’ont pas réussi à convertir. Et il y avait plus d’occasions de marquer dans le temps supplémentaire, avec la tête du remplaçant Jaime Perrault qui filait à côté.

Mené 3-2 à la mi-temps

Briceno a tenté deux autres tirs à longue portée au début de la prolongation, mais Fenwick en a récupéré un et l’autre a volé juste haut.

Florianne Jourde et Ottey ont également marqué pour le Canada, qui tirait de l’arrière 3-2 à la mi-temps.

Smith (deux sélections) a joué pour l’équipe senior canadienne. Chukwu et Ottey ont été appelés au camp l’année dernière mais n’ont pas encore fait leurs débuts seniors.

Marian Solano et Sheika Scott ont également marqué pour le Costa Rica, qui a riposté après des déficits de 1-0 et 2-1.

Les Canadiennes s’étaient qualifiées pour huit des 10 Coupes du Monde Féminines U-20 de la FIFA précédentes, manquant en 2010 et 2018. Le Canada avait terminé deuxième derrière les Américaines en 2002 lorsqu’il a accueilli l’événement, qui était alors une compétition des moins de 19 ans. Les États-Unis ont également remporté la Coupe du monde U-20 en 2008 et 2012.

Le Costa Rica s’est qualifié pour les Coupes du monde U-20 2014, 2014 et 2022, sans jamais dépasser la phase de groupes.

Il faisait 30 ° C, se sentant comme un 38 torride, pour le départ local de 12 heures à l’Estadio Olimpico Felix Sanchez. Le jeu s’est arrêté pour des pauses d’hydratation dans les deux mi-temps.

Ottey a ouvert la marque pour le Canada à la 16e minute. Perez a volé dans les airs, plongeant pour frapper un centre de Rosa Maalouf, seulement pour voir le ballon tomber sur Ottey, qui contrôlait parfaitement le ballon avec sa cuisse avant de lancer un tir qui déviait sur un défenseur.

Jourde convertit le tir bas

Solano a égalisé huit minutes plus tard, faisant habilement de la place au bord de la surface de réparation pour échapper à un défenseur et boucler un tir du pied gauche qui a battu un Fenwick plongeant.

Le Canada a pris les devants à la 27e minute après qu’une passe de Smith, qui avait une Costaricienne tirant sur son chandail, a placé Jourde derrière la défensive. Le milieu de terrain de St-Hubert, au Québec, a glissé un tir bas devant Perez.

Smith a été abattu par Briceno dans la surface de réparation costaricaine à la 33e minute, la revue vidéo confirmant finalement un penalty. Mais Smith, le capitaine du Canada, a inscrit le penalty bas et large.

Après examen vidéo, le Costa Rica a reçu un penalty à la 43e minute après que Veronica Matarrita ait été attrapée par la jambe de Clare Logan alors qu’elle tentait de se libérer. Matarrita a profité au maximum du contact, tombant de façon spectaculaire sur le gazon.

Scott n’a fait aucune erreur avec le coup de pied, trouvant le coin du but dans le temps d’arrêt pour égaliser le match à 2-2 avec son sixième but du tournoi.

L’entraîneure canadienne Cindy Tye a envoyé Briggs, Chukwu et Jadea Collin pour ouvrir la deuxième mi-temps.

Le Canada est entré dans le match avec une avance de 4-1-0 sur le Costa Rica dans le match des moins de 20 ans de la CONCACAF, les Canadiens l’ayant emporté 3-1 la dernière fois en 2018.

Défaite déchirante

Tye a fait quatre chances à sa formation de départ avec Maalouf, Renee Watson, Ella McBride et Nyah Rose.

Les Canadiennes ont perdu un crève-cœur face au Mexique en demi-finale de vendredi, battues 2-1 sur un but d’Alice Soto à la 92e minute. Le Costa Rica a été battu 2-1 par les États-Unis dans l’autre demi-finale.

Le Canada a terminé deuxième derrière les États-Unis dans le groupe A, battant la Jamaïque 4-0 et le Panama 5-0 avant de s’incliner 5-2 face aux Américains.

Le Costa Rica a terminé deuxième derrière le Mexique dans le groupe B.

Les Canadiens ont perdu 1-0 contre le Mexique en demi-finale l’an dernier au même endroit avant de blanchir Porto Rico 2-0 pour terminer troisième. Les États-Unis ont battu le Mexique 2-0 en finale pour leur septième couronne CONCACAF.

Le Canada a remporté le tournoi de la CONCACAF en 2004 et 2008, battant les États-Unis à deux reprises, et a terminé deuxième aux États-Unis en 2006, 2012 et 2015.