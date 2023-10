Les Forces armées canadiennes ont déclaré vendredi qu’elles se préparaient à la possibilité de devoir aider les Canadiens à quitter le Liban, alors qu’Israël a commencé à évacuer une grande ville près de sa propre frontière nord avec ce pays.

L’organisation militante libanaise Hezbollah, qui dispose d’un énorme arsenal de roquettes à longue portée, échange des tirs avec Israël le long de leur frontière commune depuis le début du dernier conflit Israël-Hamas le 7 octobre.

Le Hezbollah a également laissé entendre qu’il pourrait rejoindre le conflit si Israël cherchait à anéantir le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. On s’attend largement à ce qu’Israël lance une offensive terrestre sur Gaza dans le cadre de son conflit avec le Hamas en réponse à son attaque sans précédent. sur les civils du sud d’Israël.

Major-général. Darcy Molstad, commandant adjoint du Commandement des opérations interarmées du Canada, a déclaré vendredi aux journalistes à Ottawa que des responsables militaires se trouvaient au Liban, en Israël, à Chypre et en Grèce pour préparer une éventuelle évacuation des civils.

Mercredi soir, Affaires mondiales Canada a commencé à déconseiller tout voyage au Liban « en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, des troubles civils, du risque accru d’attaque terroriste et du conflit armé en cours avec Israël ».

Plus tôt dans la semaine, le gouvernement fédéral avait recommandé aux Canadiens d’éviter les voyages « non essentiels » au Liban.

Julie Sunday, sous-ministre adjointe à Affaires mondiales Canada chargée des affaires consulaires, a déclaré vendredi qu’environ 14 500 Canadiens sont enregistrés auprès du gouvernement fédéral comme étant au Liban. Elle s’est dite heureuse de constater que davantage de personnes au pays se sont ajoutées au registre canadien.

Elle les a exhortés à prendre des vols commerciaux au départ de la capitale Beyrouth tant qu’ils le peuvent encore.

« Ce sont des décisions vraiment difficiles à prendre, et nous le comprenons. Mais notre meilleur conseil est qu’il est temps de revenir au Canada », a-t-elle déclaré aux journalistes vendredi.

Le 16e vol militaire transportant des Canadiens et leurs proches de Tel Aviv à Athènes est parti vendredi, et d’autres sont prévus samedi et dimanche.

Les responsables ont noté une baisse de la demande pour ces vols. Ils ont exhorté toute personne cherchant à quitter Israël à rejoindre l’un de ces vols dès que possible.

De même, 33 bus ont quitté la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, pour la Jordanie, avec des préparatifs pour d’autres passages dans les prochains jours.

Au total, le gouvernement et l’armée canadiens ont aidé environ 1 500 personnes à quitter la région.

Pendant ce temps, dimanche, a déclaré qu’Ottawa était au courant de la présence de 430 personnes dans la bande de Gaza qui sont soit des Canadiens, des résidents permanents du Canada ou leurs proches parents étrangers. Elle a déclaré que la situation à Gaza reste « incroyablement fluide », mais que le Canada n’a eu connaissance d’aucun décès canadien à l’intérieur de ce territoire palestinien.

On ne sait toujours pas si les Canadiens et leurs proches à Gaza pourront entrer en Égypte, après que les dispositions pour de tels passages ont échoué le week-end dernier pour tous les étrangers se trouvant sur ce territoire. Le point de passage au sud de Gaza, connu sous le nom de Rafah, a été endommagé par des frappes aériennes.

« Nous n’allons pas dire aux Canadiens de se diriger vers cette frontière tant que nous ne serons pas sûrs qu’elle sera ouverte et qu’elle est ouverte afin que les ressortissants étrangers puissent franchir cette porte », a déclaré Sunday.

Elle a déclaré que les responsables canadiens en Égypte étaient prêts à accueillir les Canadiens s’ils traversaient la frontière.

« Nous veillons également à être prêts à rattraper le retard de l’autre côté, et je peux dire que c’est un gros effort », a-t-elle déclaré.