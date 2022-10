Le Canada se dirige « probablement » vers la récession, mais s’en sortira mieux que de nombreuses autres économies, selon Carney

L’ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a déclaré que le Canada entrerait probablement en récession l’année prochaine, mais qu’il s’en tirerait mieux que de nombreux autres pays et rebondirait plus rapidement en raison de ses fondamentaux économiques solides.

Carney a fait ces commentaires devant le comité sénatorial des banques, du commerce et de l’économie jeudi. Il a également expliqué aux parlementaires pourquoi, selon lui, le mini-budget de la Première ministre britannique sortante Liz Truss avait causé tant de turbulences financières dans son pays.

“Je pense qu’une récession est à la fois probable à l’échelle mondiale et plus probable au Canada”, a déclaré Carney.

“Je dirais les choses de cette façon – j’ai bien peur que ce soit un peu comme les voyages en avion de nos jours. Nous savons où nous allons, nous ne savons tout simplement pas quand nous allons y arriver, il y a donc une certaine incertitude quant à la date exacte temps.”

Carney a déclaré aux sénateurs que la Chine est “effectivement en récession” maintenant. L’Europe, a-t-il dit, entre en récession et le Royaume-Uni est déjà en récession – et tandis que la dynamique économique des États-Unis soutient le Canada, il sera en récession « à un moment donné » l’année prochaine.

“Ça va être dur pour nous, [given] ces facteurs cumulatifs, pour que le Canada soit une exception totale à cela », a-t-il déclaré. « La combinaison de tout cela entraînera probablement une récession, au moins quelques trimestres de croissance négative au Canada.

Cette prédiction est plus sombre que celle que Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du Fonds monétaire international, a donnée à CBC Rosemary Barton en direct dans une interview diffusée dimanche.

“Nous prévoyons un ralentissement au Canada”, a déclaré Gourinchas à Barton. “Nous constatons que la croissance tombera à environ 1,5 % l’année prochaine, c’est donc une révision à la baisse.

“L’économie canadienne s’est bien comportée dans le rebond, mais elle est secouée par les mêmes vents qui affectent l’économie mondiale.”

Gourinchas a déclaré que même si le chômage au Canada et aux États-Unis augmentera dans les années à venir, les deux marchés du travail sont très solides et le chômage devrait “rester, espérons-le, assez modeste”.

Le Canada se remettra plus vite : Carney

Carney a cité un marché du travail solide et un faible taux de chômage comme raisons pour lesquelles le Canada fera mieux que d’autres pays pour surmonter la récession à venir.

Elle a déclaré que le marché du travail du Canada est solide parce que les avantages de la pandémie du pays, comme la Subvention salariale d’urgence du Canada, ont aidé à garder les travailleurs attachés à leur emploi, ce qui signifie que le Canada a perdu moins d’emplois que d’autres pays.

Carney a également déclaré que les accords commerciaux internationaux du Canada avec tous les autres pays du G7 et les pays riverains du Pacifique l’aideront à se rétablir plus rapidement.

“Je ne vois aucune raison pour qu’il y ait un problème pour notre notation obligataire ou notre notation de crédit ou toute sorte de problème à court terme”, a-t-il déclaré.

Et parce que les États-Unis s’en sortent mieux que d’autres pays en ce moment, a déclaré Carney, la force de son économie devrait soutenir la reprise au Canada.

“Nous pouvons en sortir beaucoup plus forts que les autres, sans aucun doute, mais nous devons être lucides sur ce vers quoi nous nous dirigeons”, a-t-il déclaré.

“C’est une tempête, pas un ouragan. C’est comme ça que je le dirais.”

Troubles au Royaume-Uni et mathématiques de base

Carney a également été invité par des sénateurs à expliquer les récentes turbulences financières et politiques au Royaume-Uni.

Liz Truss a annoncé jeudi qu’elle quittait son poste de Premier ministre, un peu plus de six semaines après avoir pris les rênes du Parti conservateur à la tête du parti. Sa démission est intervenue après que Kwasi Kwarteng a démissionné la semaine dernière en tant que chancelier de l’Échiquier, ministre des Finances du Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Liz Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng visitent un chantier de construction à Birmingham le 4 octobre 2022. (Stéfan Rousseau/Reuters)

Tous deux ont vu leur carrière politique exploser après que le soi-disant mini-budget de Kwarteng du 23 septembre a fait chuter les marchés britanniques en offrant des réductions d’impôt importantes sans expliquer comment elles seraient financées.

“Je pense que l’une des principales raisons pour lesquelles cela a échoué est que c’était la moitié de l’histoire”, a déclaré Carney. “Ils se sont concentrés sur les réductions d’impôts comme solution, par opposition à tout autre travail acharné nécessaire pour accroître la productivité au fil du temps.”

Carney a déclaré que le gouvernement Truss voulait faire un “big bang” avec des réductions d’impôts et un financement pour aider les ménages britanniques à payer la hausse des coûts de l’énergie avant de présenter un autre budget fin novembre qui aurait comblé les trous.

Carney a déclaré que Truss n’avait jamais été autorisée à présenter ce budget de novembre parce que la décision de son gouvernement d’annoncer des allégements fiscaux non financés donnait l’impression qu’il avait une “stratégie de ruissellement, de réduction d’impôt uniquement”.

“Ce qui en soi n’est pas une stratégie crédible pour une économie du 21e siècle”, a-t-il déclaré.

Carney a déclaré que l’incapacité de Truss à fournir le coût des coupes et sa tentative de contourner les institutions parlementaires telles que l’équivalent britannique du directeur parlementaire du budget du Canada, sapaient sa crédibilité.

“Ils sont passés à un déficit de 7% du PIB du jour au lendemain. Ils avaient déjà un déficit du compte courant de 7% et les chiffres ne correspondaient pas. Et puis ils ont agi comme si cela n’avait pas d’importance”, a-t-il déclaré.