Le Canada se classe au 2e rang des meilleurs pays en 2023 : US News

Le Canada a été classé deuxième meilleur pays au monde en 2023, selon un nouveau classement réalisé par US News, la société de communications WPP et la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Dans son « Classement des meilleurs pays 2023 », US News a analysé divers facteurs, allant de la puissance militaire et économique d’un pays à la qualité de vie de ses habitants. Cette évaluation implique 87 pays et s’appuie sur les réponses recueillies auprès de plus de 17 000 citoyens du monde.

Il a également été demandé aux personnes interrogées d’associer des pays présentant diverses qualités dans dix sous-classements, notamment le pouvoir, l’influence culturelle, le patrimoine et l’impact social. Les scores de ces associations ont été utilisés pour créer une liste des meilleurs pays du monde, ainsi que près de 100 autres classements distincts.

Dans le classement de cette année, le Canada a pris la deuxième place, surpassant l’Allemagne, grâce à sa performance exceptionnelle en agilité, selon le rapport. Cependant, il reste derrière la Suisse comme meilleur pays du monde en 2023.

Le Canada s’est également assuré une place parmi les cinq premiers dans trois sous-classements supplémentaires, y compris la qualité de vie. De plus, le pays excelle en revendiquant la première place dans divers domaines, notamment l’équité raciale.

La Suisse continue de conserver sa position de meilleur pays au monde pour la deuxième année consécutive et la sixième fois au total.

Cette petite nation européenne a surperformé dans le sous-classement « Ouvert aux affaires », démontrant ainsi ses solides prouesses économiques. La Suisse maintient sa place dans le top 10 dans quatre autres sous-classements, tout en occupant également la première place dans l’attribut lié à la perception de la sécurité d’un pays.

La Suède s’est assurée la troisième place, faisant un bond impressionnant de deux positions par rapport à sa cinquième place en 2022.

La performance exceptionnelle de la Suède inclut la revendication de la première place dans deux sous-classements, notamment l’objectif social et la qualité de vie. Le pays maintient également une forte présence dans le top 10 dans trois autres sous-classements.

Après la Suède, l’Australie a obtenu la quatrième place, marquant une amélioration significative de trois positions par rapport au classement de l’année précédente.

Le voisin du Canada, les États-Unis, occupe la cinquième position, ce qui représente une légère baisse par rapport à son classement de 2022. Les États-Unis occupent la première place dans trois sous-classements cruciaux : l’entrepreneuriat, la puissance et l’agilité.

VOICI LES 25 MEILLEURS PAYS DU MONDE EN 2023, SELON US NEWS :

1. Suisse

2. Canada

3. Suède

4. Australie

5. États-Unis

6. Japon

7. Allemagne

8. Nouvelle-Zélande

9. Royaume-Uni

10. Pays-Bas

11. Norvège

12. France

13. Danemark

14. Finlande

15. Italie

16. Singapour

17. Espagne

18. Belgique

19. Émirats arabes unis

20. Chine

21. Corée du Sud

22. Autriche

23. Irlande

24.Luxembourg

25.Portugal



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.