Le Canada se classe 14e sur 180 dans l’indice de perception de la corruption

La corruption perçue au Canada dans le secteur public est demeurée la même depuis l’an dernier.

C’est selon le dernier indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International, qui a classé le Canada ex aequo au 14e rang sur 180 pays. Le pays a obtenu un score de 74 sur 100 en 2022, 100 étant le moins corrompu et 0 le plus.

Le score et le classement de chaque pays sont basés sur des données provenant de 13 sources externes, dont le Forum économique mondial et la Banque mondiale, et visent à éclairer les pays qui représentent des menaces sécuritaires et géopolitiques pour leurs civils et le monde.

Considéré comme une mesure de premier plan de la corruption dans le secteur public mondial, l’indice fournit une « image plus complète de la situation dans un pays particulier que chaque source prise séparément », explique le site Web de Transparency International.

Le site ajoute que la paix mondiale se détériore et que même les pays avec des scores IPC plus élevés contribuent à des menaces plus larges pour la sécurité mondiale.

Les données sont enracinées dans la corruption affiliée à des mouvements gouvernementaux qui minent la confiance du public et provoquent des menaces de sécurité plus difficiles à contrôler. Cela inclut des facteurs tels que “l’argent sale de l’étranger” et des ambitions géopolitiques destructrices, indique le site.

Actuellement, le Danemark détient le score le plus élevé de faible corruption, avec un classement en tête du classement avec un score de 90.

Le score de l’IPC du Canada est le même que l’an dernier et a chuté de trois points depuis 2020.

Le processus de détermination de l’IPC, selon le site de Transparency International, est régulièrement évalué pour s’assurer qu’il est aussi précis et robuste que possible.

“Plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50, tandis que 26 pays sont tombés à leurs scores les plus bas à ce jour”, a expliqué le site de Transparency International. “Malgré des efforts concertés et des gains durement acquis par certains, 155 pays n’ont fait aucun progrès significatif contre la corruption ou ont décliné depuis 2012.”