Le Canada s’apprête à publier son plan climatique – sans la participation du public

Cet été, le gouvernement canadien publiera un nouveau plan d’action sur 10 ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’aviation – un engagement que le Canada a pris en tant que membre de l’International Aviation Climate Ambition Coalition.

Pourtant, malgré l’ampleur et la croissance des émissions de l’aviation au Canada, on sait peu de choses sur ce que contiendra le plan du Canada ou sur la façon dont il est élaboré.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, n’a pas parlé publiquement du nouveau plan et les informations à ce sujet sont difficiles à trouver sur le site Web de Transports Canada.

Pire, Transports Canada a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de consulter la population sur le contenu du plan.

Ce que l’on sait, c’est que le plan du Canada, contrairement aux plans d’aviation produits par d’autres pays, sera co-rédigé et approuvé par des groupes de l’industrie de l’aviation.

C’est préoccupant. Le plan canadien de réduction des émissions de l’aviation de 2012, qui a été élaboré conjointement avec l’industrie, était étonnamment peu ambitieux : il a retardé toute réduction absolue des émissions totales de l’aviation jusqu’en 2050.

Le manque d’ambition du plan 2012 n’est peut-être pas surprenant compte tenu de la priorité historique accordée par l’industrie aéronautique à la croissance et à l’expansion plutôt qu’à l’action climatique. Les compagnies aériennes canadiennes ont plus que doublé le nombre de passagers-kilomètres parcourus depuis 2005, et leur consommation de carburant et leurs émissions de GES ont grimpé de 75 % au cours de la même période.

Et l’industrie aéronautique prévoit une croissance continue : l’Association du transport aérien international prévoit une augmentation de 500 % du nombre de passagers aériens d’ici 2050.

Il convient de noter qu’un nombre relativement restreint de voyageurs fréquents génèrent des émissions de l’aviation. En 2018, seulement 1 % de la population mondiale était à l’origine de la moitié de toutes les émissions de l’aviation de passagers, tandis que 90 % des personnes ne volaient pas du tout. En effet, de nombreuses personnes qui ne monteront jamais dans un avion subiront les pires effets du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations et les violentes tempêtes.

L’industrie du transport aérien fait face à une pression publique croissante pour intensifier l’action climatique et promet de réduire les émissions – mais surtout dans un avenir lointain. L’Air Transport Action Group, un groupe industriel mondial, s’est engagé en octobre dernier à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Néanmoins, le fait que Transports Canada travaille à huis clos avec l’industrie pour élaborer son nouveau plan d’aviation – et ne consulte pas le public – n’augure rien de bon pour l’inclusion de réductions d’émissions à court terme dans le nouveau plan.

En effet, il existe un risque réel que le plan fédéral n’inclue pas du tout d’objectif de réduction des émissions pour 2030, limitant ainsi son potentiel à tirer parti d’une action vigoureuse de l’industrie et des politiques gouvernementales pour stopper l’augmentation des émissions de l’aviation.

La ministre Alghabra et le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault devraient agir maintenant pour s’assurer que Transports Canada consulte le public sur le nouveau plan d’émissions de l’aviation du Canada et, de plus, s’assurer que le plan final comprend des objectifs audacieux et contraignants pour les réductions d’émissions avant 2030.

Le Canada doit veiller à ce que le secteur de l’aviation fasse sa juste part pour aider à atteindre l’objectif de réduction des émissions de notre pays d’ici 2030, même si cela signifie limiter le désir de croissance continue de l’industrie.

PARTAGER: