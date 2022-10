Le Canada s’apprête à faire des vagues à la Coupe du monde de soccer U-17 de la FIFA — avec 4 Québécois nommés dans l’équipe

Alors que les amateurs de soccer canadiens se concentrent sur le succès des équipes masculines et féminines seniors, ils peuvent s’attendre à voir de jeunes talents québécois arriver ce mois-ci.

Seize équipes se rendront en Inde pour la 7e édition de la Coupe du monde U-17, mettant en vedette certaines des meilleures adolescentes de la planète, dont quatre Québécoises.

L’entraîneure Emma Humphries affirme que le Canada cherche à améliorer sa quatrième place en 2018, le meilleur résultat du pays en sept participations au tournoi.

“Nous allons gagner tous les matchs qui nous attendent”, a déclaré Humphries depuis Goa, en Inde.

Jade Bordeleau de Terrebonne dit que porter l’équipement canadien est un honneur.

“C’était assez incroyable quand vous entrez dans le vestiaire et que vous obtenez le maillot avec votre numéro et tout”, a-t-elle déclaré. “C’était vraiment spécial.”

Il ne devrait pas être surprenant de voir Jade se hisser au sommet du vivier de talents si l’on considère les racines sportives de sa famille.

Son grand-père, Paulin Bordeleau, a joué dans la LNH dans les années 1970. Son père, Sébastien Bordeleau, a joué sept ans dans la ligue, dont des parties de trois saisons avec les Canadiens de Montréal. Désormais, son frère, Thomas Bordeleau, lui emboîte le pas. Il a déjà disputé quelques matchs avec les Sharks de San Jose la saison dernière. Mais Jade a su très tôt que le sport d’hiver national du Canada n’était pas pour elle.

“Mon père m’a demandé quand j’étais jeune si je voulais jouer au hockey parce que, vous savez, mon frère jouait. Je n’ai jamais rien voulu avoir à faire avec ça. J’ai fait du patinage artistique, mais jamais du hockey.”

L’attaquante Jade Bordeleau est issue d’une famille d’athlètes. (Soumis par François Sauvé)

Les amateurs de soccer canadiens sont reconnaissants à Jade d’avoir choisi les crampons plutôt que les patins, car elle sera appelée à aider l’équipe à mener une course profonde dans ce tournoi. En tant qu’attaquante, on lui demandera de monter en puissance en l’absence de la sensationnelle buteuse Rosa Maalouf, absente sur blessure. Le natif d’Ottawa a trouvé le fond du filet 12 fois pour mener tous les joueurs du championnat U-17 de la CONCACAF en République dominicaine le printemps dernier. Le Canada a remporté une médaille de bronze, ce qui a assuré à l’équipe une place dans la Coupe du monde.

Humphries a déclaré que l’équipe avait mélangé son attaque en l’absence de Maalouf et qu’un comité de joueurs avait pris le relais.

“Nous avons maintenant affronté quatre adversaires de la Coupe du monde et marqué cinq buts [without Rosa,]” a déclaré Humphries. “Elle va absolument nous manquer… mais cette équipe est plus que capable de marquer sans elle.”

Et Humphries aime ce qu’elle voit dans Jade.

“C’est une joueuse vraiment excitante qui joue avec beaucoup de combativité et de passion”, a déclaré la Néo-Zélandaise. “Elle a un vrai sens du but.”

Vaut le sacrifice

Jouer à ce haut niveau de football demande de la discipline à la fois sur et en dehors du terrain. La gardienne Coralie Lallier et la milieu de terrain Félicia Roy habitent la Rive-Sud de Montréal et sont trop jeunes pour conduire. Tous les jours après l’école, ils utilisent la méthode BMW (autobus, métro, marche) pour l’aller-retour de trois heures jusqu’à leur centre d’entraînement à Laval.

Coralie dit que le sacrifice en vaut la peine, surtout quand le gain est une sélection dans l’équipe nationale.

“[It] était comme un rêve. J’étais comme, ‘oh, un jour je veux jouer pour le Canada’ et maintenant c’est réel”, a-t-elle dit.

Coralie a joué des dizaines de minutes lors du tournoi de printemps en tant que gardienne numéro un de l’équipe et Humphries dit qu’elle soutiendra à nouveau l’équipe en Inde.

Emma Humphries entraîne l’équipe féminine canadienne des moins de 17 ans pour la Coupe du monde U-17 de la FIFA 2022 en Inde. (Canada Soccer)

Félicia rêve de représenter le Canada depuis des années, mais espère que ce n’est qu’une étape vers le sommet. Son objectif est de faire éventuellement partie de l’équipe senior et de représenter le Canada aux Olympiques tout en se taillant une carrière professionnelle en Europe.

“C’est une milieu de terrain technique”, a déclaré Humphries. “Elle garde le jeu une, deux touches quand il le faut et aussi [has the] bravoure pour pouvoir essayer de battre les gens par le milieu.”

Une chance de gagner

Le Canada a autant de chances que n’importe quel autre pays de gagner, mais ce ne sera pas facile. Le chemin vers la victoire pourrait probablement passer par les États-Unis, une équipe qui a battu le Canada 3-0 au printemps de la CONCACAF – une défaite, dit Félicia, qui pique encore.

« Les États-Unis sont notre plus grand rival dans ce tournoi. Nous voulons les rejouer et les battre », a déclaré l’adolescent de St-Bruno-de-Montarville. “Nous devons mieux jouer en équipe car nous étions un peu perdus dans le match et avons joué trop individuellement.”

Premièrement, le Canada devra sortir de son groupe, qui comprend les puissances du football, le Japon et la France. Ces deux pays ont déjà remporté une Coupe du monde à ce niveau.

La défenseure canadienne Janet Okeke, 15 ans, aime les chances de son équipe.

Janet Okeke, 15 ans, qui peut jouer en défense centrale et en défense latérale, apporte beaucoup d’énergie au groupe et impressionne sur le terrain, affirme son entraîneur. (Soumis par François Sauvé)

“Je pense que si tout le monde s’y met et s’entraîne avec la vision de nous gagner la Coupe du monde, je pense que nous pouvons gagner la Coupe du monde”, a déclaré l’adolescent de Laval.

Humphries dit que Janet, qui peut jouer en défense centrale et en défense latérale, apporte beaucoup d’énergie au groupe et impressionne sur le terrain.

“Quand elle se joint à l’attaque – tellement de vitesse, tellement de détermination et elle peut battre les gens un contre un à l’intérieur ou à l’extérieur”, a déclaré Humphries.

Janet est ravie de représenter son pays, mais elle n’était pas trop ravie de la façon dont elle a découvert qu’elle faisait partie de l’équipe. Son père lui a envoyé un simple texto pendant qu’elle était en classe.

“En personne, ce serait bien mieux”, a-t-elle dit en riant. “J’ai juste demandé à mon professeur si je pouvais partir pour l’appeler pour m’assurer que c’était réel.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était au téléphone au milieu de la classe, elle a sagement refusé de commenter.

Le 12 octobre, le Canada ouvrira le tournoi contre la France et affrontera le Japon trois jours plus tard. Le Canada terminera la phase de groupes contre la Tanzanie, un pays qui fait sa première apparition en Coupe du monde U-17.

Humphries dit que les partisans canadiens devraient prêter attention à ce tournoi et à cette génération de talents du soccer. Elle pense que la qualité au poste d’attaquant en particulier est plus profonde que jamais.

“Nous voulons exciter le Canada à propos de ces personnes qui pourraient un jour jouer pour l’équipe senior”, a-t-elle déclaré.