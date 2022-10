Le Canada sanctionnera 25 responsables iraniens après la mort de Mahsa Amini

OTTAWA –

Les politiciens canadiens doivent réfléchir à ce qui se passerait si le régime iranien tombait réellement, dit un expert alors que la réponse d’Ottawa aux manifestations à l’étranger devient du fourrage politique au pays.

« Le temps est venu pour les Canadiens — et pour les peuples du monde entier qui défendent la liberté contre la tyrannie — de se rallier, de libérer l’Iran et de mettre en place un nouveau gouvernement démocratique dans ce pays », a déclaré le chef conservateur Pierre Poilievre lors d’une rassemblement massif au nord de Toronto samedi.

Des milliers d’Iraniens sont descendus dans les rues à travers l’Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à la mi-septembre, deux jours après son arrestation par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument porté son hijab trop lâche.

La réponse du gouvernement libéral — et de l’opposition officielle — a commencé à se transformer en champ de bataille pour les deux partis rivaux.

Thomas Juneau, professeur d’affaires internationales à l’Université d’Ottawa et spécialiste de l’Iran, a déclaré que les libéraux et les conservateurs veulent que le régime tombe, ces derniers le disant plus clairement.

Pourtant, il a averti que les deux parties devaient avoir une meilleure idée des groupes à soutenir sur le terrain. Il a déclaré que le régime actuel s’affaiblit continuellement, mais ne s’attend pas à ce qu’il s’effondre de manière imminente.

“Il n’y a pas d’opposition organisée prête à prendre le pouvoir, si ou quand la République islamique tombe”, a déclaré Juneau dans une interview.

“C’est quelque chose que les partisans d’un changement de régime, même s’ils font valoir un bon point, ont tendance à négliger.”

Le député libéral Ali Ehsassi s’est adressé à la foule à Richmond Hill, en Ontario. Les organisateurs ont déclaré avoir invité le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly.

Dimanche, Trudeau a tweeté que la colline du Parlement serait illuminée du jour au lendemain aux couleurs du drapeau iranien en soutien aux manifestants.

Lundi, les libéraux ont annoncé des sanctions contre 25 hauts fonctionnaires iraniens et neuf entités gouvernementales, une semaine après avoir promis d’interdire aux fonctionnaires d’entrer au Canada et de geler les avoirs détenus par des Canadiens.

Ottawa affirme que les sanctions sont destinées à cibler ceux qui appliquent des mesures répressives, violent les droits de l’homme et répandent la propagande du régime.

Parmi ceux qui seront sanctionnés figurent la police des mœurs et son chef, ainsi que le soldat le plus haut gradé d’Iran.

La liste comprend deux hauts responsables du Corps des gardiens de la révolution islamique, les majors généraux Mohammad Bagheri et Hossein Salami, ainsi qu’Esmail Qaani, qui est le commandant de la force Al-Qods déjà sanctionnée, qui opère en dehors de l’Iran.

Ottawa sanctionnera également le ministre du Renseignement et de la Sécurité Esmail Khatib et le chef de la police des mœurs Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi.

Les sanctions s’appliqueront également à Mohammad Saleh Hashemi Golpayegani, qui est le fonctionnaire supervisant le Bureau iranien d’interdiction du droit et d’interdiction du mal, qui établit les codes de moralité que la police iranienne applique.

Parmi les institutions faisant l’objet de sanctions figureront la tristement célèbre prison iranienne d’Evin, où l’Iran détient et torture souvent des prisonniers politiques, et la cyberbranche du CGRI.

Sur la Colline du Parlement, Joly a déclaré que d’autres sanctions sont à venir “très bientôt”, ajoutant en français qu’Ottawa liste intentionnellement des personnes dans les premiers rangs.

“Pour nous, il est important de cibler particulièrement ces personnes, car ce sont ces personnes qui sont chargées de prendre des décisions qui affectent des millions de personnes en Iran et qui violent les droits de l’homme”, a-t-elle déclaré.

Les conservateurs ont également exhorté à plusieurs reprises Ottawa à donner suite à une motion que la Chambre des communes a adoptée en 2018 pour désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique, qui fait partie de l’armée du pays, comme groupe terroriste.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne le ferait que si les agences de sécurité approuvaient cette décision.

Juneau et d’autres experts ont fait valoir que des sanctions économiques ciblées sont plus applicables que la désignation d’organisations entières en vertu des lois sur le terrorisme.

Les violations graves et continues de l’Iran au droit international sont bien connues et documentées, y compris son mépris flagrant pour la vie humaine. En réponse à ses violations flagrantes des droits de l’homme, nous avons imposé de nouvelles sanctions. pic.twitter.com/LPFExmXXaw — Mélanie Joly (@melaniejoly) 3 octobre 2022

Échange QP notable :@MelissaLantsman: “Le signal de vertu de la fausse politique étrangère féministe de ce gouvernement doit cesser. Projeter des lumières sur le bâtiment du Parlement ne va pas punir la dictature brutale…”@melaniejoly: “Ce n’est pas une question partisane…” (Chahut) – Rachel Aiello (@rachaiello) 3 octobre 2022



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2022.