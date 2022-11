Le Canada sanctionne l’ancien président et les premiers ministres d’Haïti

DJERBA, Tunisie — Le Canada a étendu ses sanctions économiques gelant les avoirs canadiens des élites politiques haïtiennes pour inclure l’ancien président Michel Martelly et les anciens premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henry Céant.

Le pays connaît une montée de la violence et des attaques de plus en plus effrontées par des gangs haïtiens qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat en juillet 2021 du président Jovenel Moïse. Le chaos a stimulé un énorme exode migratoire de l’île.