Le Canada sanctionne l’ancien chef de la police de Téhéran repéré dans un gymnase de la région de Toronto en 2021

Le Canada a sanctionné un ancien chef de la police de Téhéran de haut niveau dont l’apparition dans un gymnase de la région de Toronto l’année dernière a suscité l’indignation et des allégations selon lesquelles le Canada est un refuge pour les membres de haut rang du régime iranien et leurs proches.

Morteza Talaei est un deuxième brigadier général à la retraite du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran et était responsable de la police de Téhéran en 2003 lorsque le photojournaliste irano-canadien Zahra Kazemi a été battu à mort en garde à vue.

Kazemi a été arrêté en 2003 pour avoir pris des photos de la tristement célèbre prison d’Evine à Téhéran, où des manifestations avaient lieu contre des étudiants détenus par le régime.

Le gouvernement iranien a finalement admis qu’elle avait été battue, mais maintient que sa mort était accidentelle. Le médecin traitant, qui s’est enfui au Canada, a déclaré que Kazemi présentait des signes de “viol très brutal”, de torture et de traumatisme crânien avant sa mort.

Aujourd’hui, près de 20 ans après la mort de Kazemi, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il ciblait Talaei – ainsi que trois autres Iraniens et cinq entités – en vertu de la loi sur les mesures économiques spéciales pour des violations flagrantes et systémiques des droits de l’homme commises en Iran.

En vertu de la réglementation, le gouvernement peut interdire aux personnes d’entrer au Canada et geler tous les avoirs qu’elles pourraient avoir dans le pays.

« Nous cherchons et continuons de chercher tous les moyens de faire en sorte que le régime iranien sache que son comportement répréhensible continu est absolument inacceptable », a déclaré vendredi le Premier ministre Justin Trudeau.

Des journalistes iraniens allument des bougies pour la photographe indépendante canado-iranienne Zahra Kazemi, décédée lors de son arrestation à Téhéran en 2003. (Behrouz Mehri/AFP/Getty Images)

Le gouvernement fédéral subit d’intenses pressions de la part de la diaspora irano-canadienne et des conservateurs pour sévir contre l’Iran.

La mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue en septembre, a déclenché des manifestations massives en Iran et dans le monde, y compris au Canada. La police des mœurs iranienne a arrêté Amini pour avoir porté son hijab obligatoire “de manière inappropriée”.

Le 14 novembre, le gouvernement fédéral a inscrit l’Iran sur la liste des régimes qui se livrent au terrorisme et aux violations systémiques des droits de la personne et a interdit aux membres du régime, y compris leurs proches, d’entrer au Canada. Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a déclaré que l’interdiction pourrait amener le gouvernement à révoquer le statut de résident permanent d’un parent s’il est déjà au Canada.

Certains Irano-Canadiens affirment que les responsables du régime ont de la famille immédiate vivant au Canada et peuvent avoir des actifs financiers ici. De nombreux membres de la communauté iranienne affirment également que les membres féminins de la famille des responsables iraniens au Canada ne respectent souvent pas les codes vestimentaires stricts que le régime lui-même exige pour les femmes en Iran.

Une vidéo et des photos publiées sur les réseaux sociaux en janvier montraient Talaei marchant sur un tapis roulant dans un gymnase de Richmond Hill en 2021. Le journaliste indépendant iranien basé en Suisse Abdollah Abdi a publié les images, soulevant des questions sur ce que Talaei faisait dans le pays.

Abdi a déclaré que Talaei lui avait dit plus tard qu’il rendait visite à sa fille, mais avait insisté sur le fait que c’était une affaire privée.

Un journaliste iranien en Iran, Fariborz Kalantari, a tweeté que la question n’est pas de savoir pourquoi Talaei était au Canada, mais plutôt comment sa fille a obtenu la résidence canadienne.

Le National Post a été le premier média canadien à rendre compte des photos.

سردار مرتضی طلایی کجاست؟ بر اساس عکس‌ها و فیلم به دست رسیده مرتضی طلائی، نایب رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران و رئیس پلیس سابق تهران بزرگ که در سال هشتاد و پنج با درجه نظامی سردار سرتیپ دوم پاسدار بازنشسته شده بود اکنون در کاناد اقامت دارد و به زندگی مشغول است. pic.twitter.com/6X3WHBtWKD —@abdolah_abdi

De nombreux médias sociaux ont dénoncé l’hypocrisie d’un haut responsable du régime qui s’entraîne dans un gymnase où les femmes ne portent pas de hijab.

Le journaliste et militant iranien basé aux États-Unis, Masih Alinejad, a demandé au Canada de savoir comment l’ancien «chef de la police de Téhéran et commandant du CGRI a été autorisé à entrer dans le pays».

“Il s’entraîne à côté d’une femme non dévoilée, mais sa police a fouetté des femmes parce qu’elles ne portaient pas le hijab”, a-t-elle tweeté en janvier à ses plus de 600 000 abonnés.

Choquant que le Canada ait donné un visa à ce tortionnaire.

Nous demandons au Canada d’enquêter sur la manière dont l’ancien chef de la police de Téhéran et commandant du CGRI a été autorisé à entrer dans le pays.

Il s’entraîne à côté d’une femme non dévoilée, mais sa police a fouetté des femmes pour ne pas porter le hijab.@JustinTrudeau < a href="https://t.co/4dVSlVP0h5">pic.twitter.com/4dVSlVP0h5 —@AlinejadMasih

CBC News a recherché des registres de propriétés et n’a trouvé aucune maison répertoriée sous le nom de Talaei en Ontario.

Le National Post a rendu compte de l’histoire controversée de Talaei en Iran, y compris son rôle dans la création d’une nouvelle unité de police à Téhéran en 2006 pour faire respecter le code vestimentaire du pays pour les femmes.

En Iran, des femmes accusées de ne pas porter correctement leur voile risquent d’être arrêtées et emprisonnées.

Talaei a déclaré à l’agence de presse Fars contrôlée par l’État en 2006 que l’unité “affronterait des femmes montrant leurs jambes nues en pantalons courts”.

“Nous allons également lutter contre les femmes portant des foulards étriqués, des manteaux courts et moulants, et celles qui promènent des animaux de compagnie dans les parcs et les rues”, il a dit.

Le gouvernement fédéral a également annoncé des sanctions contre Ali Ghanaatkar, qui était juge principal, procureur et interrogateur à la prison d’Evin.

Le député du Parti travailliste britannique Chris Bryant a affirmé que Ghanaatkar était impliqué dans des mauvais traitements infligés à des détenus, portant de fausses accusations contre eux et les interrogeant avec force.

Le gouvernement fédéral a également annoncé des sanctions contre l’agence de presse iranienne Javan, la société Baharestan Kish, les services de l’aéroport de Safiran et Hassan Karami, le commandant des unités spéciales des forces de maintien de l’ordre de la République islamique.