Ottawa a une histoire de couverture des nazis, de la Seconde Guerre mondiale à Kiev aujourd’hui

La scène déchirante de la standing ovation du Parlement canadien il y a trois jours à un ancien nazi de la Waffen SS a désormais fait le tour d’Internet.

Lors de la visite du président ukrainien Vladimir Zelensky au Canada, et après son discours de panique, comme on pouvait s’y attendre, le président de la Chambre, Anthony Rota, a fait l’éloge d’un Ukrainien-Canadien présent au Parlement ce jour-là : Yaroslav Hunka, un nazi de la Seconde Guerre mondiale, appelant lui « un héros ukrainien, un héros canadien » et le remerciant pour son service.

Deux jours plus tard, Rota a présenté ses excuses pour avoir fait l’éloge de l’homme, affirmant qu’il avait « J’ai reconnu un individu dans la galerie » et avait par la suite pris connaissance de « plus d’informations qui me font regretter mon décision de le faire.

Juste pour être clair – puisque Rota ne l’était pas – le individuel il faisait humblement référence à Yaroslav Hunka, et le information Ce qui a rendu Rota plein de remords, c’est que Hunka avait été un volontaire membre de la 1ère Division galicienne de la Waffen SS – vous savez, celui accusé de assassiner en masse des Polonais, des Juifs et des Ukrainiens en Ukraine et en Pologne, et commettre d’autres atrocités.

Alors que Rota prétend qu’il n’était pas au courant du service de Hunka en tant que nazi, étant donné qu’il avait également félicité Hunka pour son combat « pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » on peut supposer que c’est le service il a fait référence.















Dans ses excuses, Rota a déclaré : «personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce. Le bureau du Premier ministre canadien Justin Trudeau a nié toute connaissance de Hunka et de son service nazi, déclarant : « Le Président disposait de son propre nombre de sièges pour les invités lors du discours de vendredi, qui étaient déterminés par le Président et son bureau uniquement. » Il semble cependant hautement improbable que le gouvernement canadien autorise quiconque à entrer au Parlement sans un contrôle préventif approfondi lorsque Zelensky, un président en visite, prend la parole.

Que Trudeau (et sa vice-première ministre sympathisante de Stepan Bandera, Chrystia Freeland) soient au courant ou non de Yaroslav Hunka, la question demeure : pourquoi n’a-t-il jamais été traduit en justice ? Lui ou l’un des 2 000 autres SS nazis que le Canada aurait accueillis dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Ayant été acceptés comme réfugiés anticommunistes avec peu ou pas de contrôle, ces criminels de guerre et collaborateurs présumés ont été autorisés à vivre le reste de leurs jours en paix, et la plupart d’entre eux l’ont fait ouvertement sous leur propre nom, comme l’a déclaré Simon. Le Centre Wiesenthal l’a signalé à plusieurs reprises.

Il y a beaucoup à dire sur l’histoire du Canada avec les nazis ukrainiens. Non seulement il les a accueillis après la Seconde Guerre mondiale, mais le Congrès ukrainien canadien, soutenu par le gouvernement, qui, jusqu’à récemment, comptait parmi ses membres les organisations d’anciens combattants collaborateurs des nazis, ainsi que les « centres de jeunesse » ukrainiens financés par le gouvernement qui célèbrent les collaborateurs nazis comme Stepan. Bandera et Roman Shukhevich. Il existe même des monuments honorant les collaborateurs nazis et les criminels de l’armée insurrectionnelle ukrainienne encore debout dans les villes canadiennes.

Le Canada a également prise en charge nazis des temps modernes en Ukraine même, en entraînant des membres du bataillon néo-nazi Azov sur le sol canadien, bien que les grands médias canadiens aient tenté ces dernières années de minimiser cela.

Radio Canada a rapporté en avril 2022 que les Forces armées canadiennes, « a contribué à la formation des soldats du régiment d’Azov en 2020, au point que cette unité se vante désormais de pouvoir former ses propres soldats selon les standards occidentaux ». Le Ottawa Citizen, écrivant à propos de ce rapport, a cité un briefing de 2017 de la Force opérationnelle interarmées du Canada en Ukraine disant : « Plusieurs membres d’Azov se sont décrits comme nazis. »

En novembre 2021, le même journaliste du Ottawa Citizen a écrit sur la rencontre de responsables canadiens avec les dirigeants du bataillon Azov en juin 2018. Des officiers et diplomates canadiens, « ne s’est pas opposé à la réunion et s’est laissé photographier avec des responsables du bataillon, malgré les avertissements précédents selon lesquels l’unité se considérait comme pro-nazie ».















Le Canada (ainsi que les États-Unis et l’Ukraine) a refusé à plusieurs reprises de soutenir les résolutions de l’ONU contre la glorification du nazisme, du néonazisme et de la discrimination raciale, car elles étaient considérées comme visant Kiev. Une écrasante majorité d’États membres ont soutenu ces résolutions, les autres partisans occidentaux de Kiev (comme tous les États membres de l’UE) et leurs alliés (comme le Japon et la Nouvelle-Zélande) s’abstenant.

Si vous avez suivi le soutien impénitent du Canada aux nazis, l’ovation debout du Parlement pour un ancien membre SS devient moins surprenante. Cela a déclenché une petite tempête, avec l’indignation exprimée non seulement par les militants des droits juifs et Moscou, mais aussi par l’ambassadeur de Pologne au Canada.

On ne peut qu’espérer que certains parlementaires aient été sincèrement consternés d’apprendre qu’ils avaient acclamé un nazi. Cependant, maintenant que les excuses ont été présentées, l’indignation va probablement tout simplement s’apaiser et Ottawa continuera de soutenir le même genre de personnes, tant qu’elles seront du même côté dans la guerre par procuration de l’Occident contre la Russie.

Après tout, comme l’a noté la chercheuse canadienne Tamara Lorincz, alors que tout le monde applaudissait le nazi ukrainien, « Aucun député n’a appelé à la paix, au cessez-le-feu et aux négociations. » C’est la partie discrète que peu de gens sont prêts à dire à haute voix – tout comme le Canada a apparemment accepté les « réfugiés » SS parce qu’ils combattaient contre le communisme de l’Union soviétique, tout comme le Canada (et d’autres puissances occidentales) sont prêts à soutenir les terroristes s’ils luttent contre le communisme de l’Union soviétique. un gouvernement « indésirable » au Moyen-Orient, le Canada continuera donc à couvrir, à soutenir et à faire semblant de ne pas remarquer la résurgence de l’une des idéologies les plus atroces de l’histoire aussi longtemps que ses partisans pourront être utilisés contre l’adversaire actuel – la Russie. .

De son côté, Zelensky a félicité le Canada d’être toujours à la pointe du «le bon côté de l’histoire. Pour récapituler : le Canada a contribué à détruire la Libye, le Canada a indirectement soutenu les terroristes en Syrie contre le président élu du pays, le Canada a hébergé 2 000 nazis après la Seconde Guerre mondiale et le Canada soutient aujourd’hui les nazis en Ukraine. La définition que donne Zelensky du bon côté de l’histoire est pour le moins particulière.