Le Canada risque un «état de chaos permanent» si les politiciens ne s’intelligent pas sur les médias sociaux, dit O’Toole

Erin O’Toole affirme que le chant des sirènes des médias sociaux a égaré certains politiciens canadiens et que les dirigeants élus doivent s’efforcer de combler un fossé grandissant dans la société canadienne.

Le député de Durham, ancien ministre du cabinet et ancien chef des conservateurs fédéraux quitte la politique à la fin de la présente séance parlementaire. Il a parlé avec CBC La maison dans son bureau et sur la Colline du Parlement à propos de son passage en politique et de la façon dont il a vu les médias sociaux changer la politique, en particulier sous sa direction.

« Je pense que la pandémie a été comme une cocotte-minute sur certaines des divisions qui étaient déjà là, et elle a accéléré les médias sociaux et cette descente algorithmique dans la division que nous voyons », a déclaré O’Toole à l’animatrice Catherine Cullen.

« Je pense que les politiciens ont un rôle important à jouer pour s’assurer que cela ne devienne pas un état de chaos permanent. »

Les commentaires d’O’Toole faisaient écho à son dernier discours à la Chambre des communes, prononcé plus tôt cette semaine. Dans ce document, il a appelé les politiciens à travailler au-delà des lignes de parti et à tenir compte des perspectives des autres.

O’Toole a dit La maison que certains députés (il n’a pas nommé de noms) ne travaillent pas toujours dans l’intérêt national.

« Il y a des députés, de tous les côtés à la Chambre … qui ne se préoccupent pas d’abord des meilleurs besoins du pays », a-t-il déclaré.

« Ils écoutent parfois les voix les plus fortes sur leurs réseaux sociaux et pensent que c’est la volonté du peuple. »

Il a également abordé certaines théories du complot persistantes liées au Forum économique mondial (WEF) et aux Nations Unies.

« Eh bien, mon inquiétude avec certaines des théories du complot en ligne sur le gouvernement mondial et des choses comme ça, elles sont à deux ou trois pas de l’antisémitisme », a-t-il déclaré. « Et donc, si vous ne défiez pas certains de ces mèmes ou fils de discussion qui circulent sur Internet, cela ne fera qu’empirer. »

O’Toole a déclaré que les théories du complot sur le Forum économique mondial et l’ONU se rapprochent dangereusement de l’antisémitisme. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

O’Toole a déclaré que la promesse du chef conservateur Pierre Poilievre de ne jamais envoyer de membres du cabinet au WEF était un endroit « juste » pour tracer la ligne – mais a ajouté que le Canada risquait d’être exclu d’une conversation mondiale.

Et bien que les théories du complot sur le gouvernement mondial soient les plus répandues à droite politique, O’Toole a déclaré que certaines rhétoriques de gauche sur les médias sociaux, en particulier concernant les entreprises, sont également problématiques.

« Ce sont toutes des représentations de « l’autre » qui enfonce un peu notre société », a-t-il déclaré.

O’Toole a admis qu’il n’a pas toujours adopté le bon ton dans ses propres communications.

En 2020, il s’est excusé d’avoir déclaré que les pensionnats avaient été créés pour « fournir une éducation ».

La même année, O’Toole a publié une vidéo dans laquelle il proposait de déplacer le premier ministre Justin Trudeau dans un nouveau bureau – et faisait un geste vers des toilettes portables.

Il a également embauché Jeff Ballingall pour gérer sa stratégie numérique pendant sa course à la direction. Ballingall a d’abord acquis une notoriété nationale grâce au succès de ses réseaux de médias sociaux Ontario Proud et Canada Proud à mobiliser des partisans conservateurs en ligne en utilisant parfois des mèmes controversés.

« Donc, j’ai dit dans mon discours, je ne suis pas une personne blanche qui dit que j’ai été parfaite et vous tous qui restez derrière moi avez des défis », a déclaré O’Toole à Cullen.

O’Toole a dit à Cullen que ses communications pendant la course à la direction étaient orientées vers une base de parti plus étroite, ce qui a conduit à une plus grande « culture des mèmes ».

« A-t-il toujours été parfaitement exécuté? Non », a-t-il déclaré. « Mais je pense que chaque année, il semble que la pression et la division de ces plateformes s’aggravent, et c’est pourquoi c’est une chose que j’ai remarquée quand je suis arrivé ici. »

Les opinions sur la représentation proportionnelle changent

O’Toole a également déclaré que les changements dans le paysage politique entraînés par la montée des médias sociaux ont également stimulé une évolution de ses idées sur la réforme électorale.

O’Toole a rejeté l’idée de la représentation proportionnelle en avril 2021, bien qu’il ait réfléchi à la possibilité d’un vote obligatoire à la australienne. En septembre 2021, il est devenu le deuxième chef conservateur consécutif (après Andrew Scheer en 2019) à perdre une élection tout en remportant plus de voix que tout autre parti.

« Au fil du temps, j’ai commencé à changer mon point de vue sur la représentation proportionnelle », a-t-il déclaré. « Je me suis fermement opposé à cela après que M. Trudeau l’ait proposé, car cela peut verrouiller des partis de protestation permanents et des choses comme ça. »

REGARDER | Le dernier discours d’Erin O’Toole au Parlement : O’Toole prononce son dernier discours à la Chambre des communes L’ancien chef du Parti conservateur Erin O’Toole a annoncé qu’il quitterait la politique fédérale au printemps et qu’il ne se représenterait pas. Lors de son allocution finale, il a déconseillé aux parlementaires de laisser la « politique de la performance » entraver l’important travail qu’ils accomplissent.

« Mais maintenant que ceux-ci vont être verrouillés via les médias sociaux, c’est peut-être quelque chose que nous devons examiner sérieusement afin que nous puissions avoir davantage une approche de courtage pour les parlements à l’avenir. »

O’Toole a déclaré qu’il emballait lentement son bureau – rempli de souvenirs rassemblés ou qui lui avaient été offerts au cours d’une décennie de vie publique. Il a qualifié l’expérience de « douce-amère ».

« J’ai quelques regrets et chaque matin, je lis le journal, il y a quelque chose qui me fait penser: » Hé, nous avions une excellente politique pour cela. Ou je vois quelque chose sur la santé mentale ou la réconciliation [and say] »Mon Dieu, j’aimerais avoir la capacité d’avoir plus d’impact », a-t-il déclaré. « Mais je suis aussi en paix.

« J’avais vraiment l’impression d’avoir vécu une vie de service et d’expérience qui m’aurait donné le jugement nécessaire pour faire le travail. Mais nous vivons dans une démocratie, et les gens n’étaient pas d’accord – ou quelques-uns l’étaient, mais pas assez de sièges pour gagner.