Le Canada revient en force pour battre les É.-U. 6-2 et accéder au match pour la médaille d’or aux championnats du monde juniors

Le Canada est à un pas de sa 20e médaille d’or au championnat mondial de hockey junior.

Adam Fantilli a marqué le but du feu vert en deuxième période et Thomas Milic a été exceptionnel en effectuant 43 arrêts alors que les hôtes du tournoi ont riposté après un déficit précoce de 2-0 pour vaincre les États-Unis 6-2 mercredi à Halifax, dans une autre émouvante affrontement des rivaux internationaux amers.

Joshua Roy a inscrit deux buts, dont un dans le filet vide, et deux passes pour le Canada, tandis que Connor Bedard et Logan Stankoven ont chacun marqué une fois et en ont préparé une autre. Brandt Clarke a marqué l’autre but, tandis que Fantilli a ajouté une passe décisive pour une soirée de deux points.

La Tchéquie a battu la Suède 2-1 dans une prolongation palpitante pour se qualifier également pour la finale de jeudi.

Logan Cooley et Kenny Connors ont répliqué pour les Américains, qui affronteront les Suédois pour le bronze. Trey Augustine a arrêté 31 tirs pour les États-Unis

Le Canada, qui s’est qualifié pour affronter les Américains grâce à l’incroyable effort individuel de Bedard lors d’une victoire spectaculaire en prolongation contre les Slovaques en quart de finale, a perdu une décision de 5-2 contre la Tchéquie dans un premier match embarrassant.

Attendu qu’il montera haut au repêchage 2023 de la LNH – mais aussi largement éclipsé lors de l’événement masculin des moins de 20 ans par l’époustouflant Bedard, le premier choix présumé en juin et le meilleur marqueur mondial junior avec 23 points en six matchs – Fantilli a commencé le tournoi sur le deuxième ligne, mais a été poussé en marge de la liste au fur et à mesure que la vitrine progressait.

Après que les Canadiens se soient battus pour égaliser le pointage 2-2 au début de la seconde, il a marqué son deuxième but de l’événement grâce à une formidable passe de Zach Dean pour enflammer un centre de la Banque Scotia vêtu de rouge.

Milic a fait un arrêt formidable sur Jimmy Snuggerud lors d’un 2 contre 1 pour garder le Canada, qui a remporté sa 19e médaille d’or au tournoi d’été retardé par la pandémie, dans le siège du conducteur.

Les É.-U. ont semblé créer l’égalité à 6:22, mais le but de Jackson Blake a été annulé à la suite d’une contestation d’un entraîneur pour interférence avec un gardien de but.

Augustine a ensuite refusé à Dylan Guenther d’être seul à l’autre bout, mais Roy a marqué son quatrième sur un revers à 12:20.

Olen Zellweger a frappé le poteau lors d’un avantage numérique canadien avant que Milic n’arrête Connors sur une pause en désavantage numérique.

Rutger McGroarty semblait avoir porté le score à 4-3 à peine 38 secondes après le début du troisième, mais le Canada a une fois de plus correctement contesté pour interférence avec le gardien de but.

Milic a effectué quatre énormes arrêts sur un jeu de puissance américain qui comprenait également McGroarty qui a tiré sur le poteau.

Les Américains avaient leurs voisins dans les cordes à mesure que la période avançait, mais Fantilli a placé Clarke pour son deuxième à 9:45 pour un répit bien nécessaire.

Roy a glacé dans le filet vide lors d’un avantage numérique américain avec 3:15 à faire pour envoyer les Canadiens à la finale de jeudi alors que les partisans scandaient « We Want Gold » au Scotiabank Centre.

Le Canada, qui a été perdant lors de cinq de ses six dernières rencontres avec les États-Unis, y compris les finales des tournois de 2017 et 2021, a connu un départ terrible mercredi.

Cooley, deuxième marqueur du tournoi derrière Bedard, a brisé la glace à 1 min 19 s du début du premier en ramenant une rondelle libre à la maison pour son sixième.

Les États-Unis menaient 9-0 au chronomètre des tirs avant que le Canada ne teste Augustine et se rapproche lorsque Luke Hughes a frappé l’extérieur du poteau de Milic avant de remonter 2-0 à 10:30 lorsque Connors a réussi un rebond pour son deuxième.

Bedard, qui a établi cinq records nationaux ou de tournois dans les quarts, a répondu à 11:49 après que les Canadiens – médiocres contre les Slovaques dans le cercle de mise au jeu et encore pire tôt mercredi contre les Américains – ont remporté un match nul en zone offensive et ont pris une belle alimentation de Ethan Del Mastro devant pour faire 2-1.

Stankoven a ramené les hôtes au niveau 57 secondes après le début de la seconde sur une course effrénée.

Fantilli a frappé le poteau lors d’un avantage numérique, mais n’a pas été démenti plus tard dans la période avant que Milic n’arrête une échappée de Chaz Lucius.

ÉLOGE AMÉRICAINE

Avant le match, on a demandé à l’entraîneur-chef des États-Unis, Rand Pecknold, ce qui ressortait de l’alignement étoilé du Canada qui comprend sept choix de première ronde, dont trois joueurs de la LNH, ainsi que Bedard et Fantilli.

“Du talent, du talent et encore du talent”, a déclaré Rand. “Ils ont fait un excellent travail pour développer les joueurs.”

TCHÈQUES CONCENTRÉS

La Tchéquie devra porter une attention particulière à Bedard, mais l’attaquant Gabriel Szturc a déclaré que son équipe savait que les Canadiens ne se limitaient pas à un attaquant dynamique.

« Chaque joueur du Canada est très bon », a déclaré Szturc. “Vous ne pouvez pas dire:” Hé, vous devez jouer uniquement contre Connor Bedard. “”

PAS DE DISCOURS

Les Michigan Wolverines de la NCAA étaient bien représentés mercredi avec cinq joueurs combinés prenant la glace.

Fantilli s’est adapté pour le Canada, tandis que Hughes, Rutger McGroarty, Gavin Bindley et Dylan Duke étaient dans la formation américaine.

Il n’y a tout simplement pas eu beaucoup de bavardages.

“J’ai tenu parole”, a déclaré McGroarty lorsqu’on lui a demandé s’il avait été en contact avec Fantilli tout au long du tournoi. “Je ne lui ai pas du tout envoyé de SMS.”

Hughes a fait écho à ces sentiments.

“Silence radio.”

Maintenant, Fantilli a le droit de se vanter du monde junior.

Joshua Clipperton, La Presse canadienne

Hockey mondial junior de l’IIHF