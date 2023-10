Le Canada a retiré 41 diplomates et leurs familles d’Inde, après que New Delhi a menacé de voir leurs immunités diplomatiques révoquées si Ottawa ne se conformait pas aux exigences de parité dans le personnel diplomatique.

« Le Canada confirme que l’Inde a officiellement communiqué son intention de lever unilatéralement les immunités pour tous les diplomates canadiens et personnes à leur charge à New Delhi, sauf 21, d’ici le 20 octobre 2023 », a déclaré jeudi le ministère canadien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette décision a effectivement réduit d’environ deux tiers le nombre de diplomates du Canada en Inde – sa plus grande source de nouveaux migrants. En conséquence, le Canada doit suspendre temporairement les services en personne dans les consulats de Bengaluru, Chandigarh et Mumbai, laissant son haut-commissariat à New Delhi comme le seul endroit en Inde où il est en mesure d’offrir des services dans un pays qui a été sa plus grande source de nouveaux migrants.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de CNBC après les heures de bureau.

Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées en septembre lorsque le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé qu’il y avait «allégations crédibles » Le gouvernement indien a orchestré l’assassinat extrajudiciaire d’un séparatiste sikh au Canada.