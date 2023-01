Le Canada restera compétitif sur les véhicules électriques, mais aucun détail sur le passage d’ambassadeur aux États-Unis

L’ambassadeur du Canada aux États-Unis a déclaré que le gouvernement fédéral devrait surveiller les investissements américains dans la fabrication de véhicules électriques, mais ne donnerait pas de détails sur la manière dont il entendait concurrencer les subventions offertes dans la loi sur la réduction de l’inflation promulguée au sud de la frontière.

Kirsten Hillman a déclaré à l’animateur de la période des questions de CTV, Vassy Kapelos, dans une interview diffusée dimanche, qu’il est important que le Canada reste compétitif sur le marché des véhicules électriques, un domaine dans lequel il possède déjà plusieurs avantages, notamment la main-d’œuvre, l’expertise et les ressources minérales essentielles. Elle a dit que les experts travaillent pour s’assurer que le Canada est en avance sur la courbe et encourage les investissements dans le secteur des véhicules électriques, mais elle n’a pas précisé comment.

“Je pense que nous devons être conscients de ce qui se passe ici”, a déclaré Hillman dans l’interview de Washington, DC “Et nous devons comprendre ses implications pour l’économie canadienne.”

“Bien sûr, l’élaboration de politiques responsables consiste à s’assurer que nous comprenons ce qu’est l’environnement pour les Canadiens et les investissements canadiens, et à maximiser les avantages pour nous”, a déclaré Hillman.

Mais lorsqu’il a été pressé, l’ambassadeur n’a pas donné de détails sur la façon dont le Canada contrecarrerait la loi américaine sur la réduction de l’inflation – adoptée en août 2022 et visant à étouffer l’inflation, à réduire le déficit et à investir près de 400 milliards de dollars américains dans l’énergie propre – qui offre d’importantes subventions aux fabricants de batteries de véhicules électriques.

« La Loi sur la réduction de l’inflation et les investissements qu’elle fait dans les technologies vertes sont importants, et ils sont similaires aux investissements que nous avons faits, des questions sur lesquelles nous nous concentrons, au Canada depuis un certain nombre d’années maintenant », a déclaré Hillman. .

“Le gouvernement s’est engagé à rester compétitif”, a-t-elle également déclaré, ajoutant que le Canada avait réalisé des investissements importants spécifiquement dans le domaine de la technologie des batteries l’année dernière. “Donc, nous nous débrouillons très bien dans cet espace, mais nous ne pouvons jamais être complaisants.”

L’ambassadeur doit se rendre à Mexico cette semaine pour assister au Sommet des dirigeants nord-américains – la 10e édition de la réunion trilatérale – malgré la violence au Mexique à la suite de l’arrestation de l’un des fils de Joaquin “El Chapo” Guzman, célèbre baron de la drogue emprisonné.

Des représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique devraient discuter, entre autres sujets, des changements climatiques et de l’environnement. Les véhicules électriques seront certainement un sujet de discussion.

Avant que le Congrès américain n’adopte l’Inflation Reduction Act dans sa forme actuelle en août dernier, une version antérieure ciblait les subventions massives aux seuls véhicules électriques de fabrication américaine et à leurs pièces, ce qui inquiétait les fabricants canadiens et aurait pu dévaster l’industrie automobile canadienne.

Mais la législation a été élargie pour inclure les véhicules construits au Canada et au Mexique, pas seulement aux États-Unis, après près d’un an de lobbying par Ottawa et l’industrie.

« Il est important, avec nos amis américains, que nous continuions à souligner que nous réussissons tous les deux mieux lorsque nous nous engageons à assurer le succès de l’autre », a déclaré Hillman, ajoutant à propos de la loi sur la réduction de l’inflation : « Nous avons réussi à cet égard, en faisant en sorte que le Canada inclus dans la subvention fiscale pour les véhicules électriques et la subvention pour les batteries de véhicules électriques.

Pendant ce temps, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland – qui prévoit également d’assister aux réunions de Mexico – a déclaré à La Presse canadienne en novembre 2022 que deux nouveaux crédits d’impôt fédéraux pour les technologies propres inclus dans l’énoncé économique de l’automne du gouvernement ne sont que «l’acompte sur le travail qui nous attend pour répondre à la loi sur la réduction de l’inflation.”

Toute réponse ou opposition plus significative à la législation américaine devra attendre jusqu’à ce printemps, lorsque Freeland est sur le point de déposer le prochain budget fédéral.

“Je pense que ce qui est important n’est pas nécessairement de faire exactement ce que font les Américains, ils ont leur propre environnement national et ils ont leurs propres façons d’attirer les investissements, leur propre proposition de valeur et nous avons la nôtre”, a déclaré Hillman. “Nous investissons dans cet espace depuis longtemps et nous avons un écosystème qui est déjà sain dans cet espace, les États-Unis le sont moins.”

Elle a ajouté que le marché canadien bénéficiera de la croissance américaine du marché des véhicules électriques en raison de la nature des relations commerciales entre les deux pays.

“Donc oui, [the U.S.] est un grand pays avec beaucoup d’argent à investir et ils le font », a-t-elle déclaré. “C’est une bonne chose pour l’environnement.”