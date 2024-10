Le Canada reste un « pays ouvert » malgré les réductions de l’immigration, déclare le ministre

Le nouveau plan d’immigration devrait entraîner un déclin de la population au cours des deux prochaines années

Le nouveau plan d’immigration du Canada devrait entraîner une diminution de 0,2 pour cent de la population en 2025 et 2026, soit environ 80 000 personnes. Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a déclaré à Power & Politics que le plan stabiliserait la croissance démographique et soulagerait la pression sur le marché du logement. De plus, Miller répond aux critiques de la décision du Premier ministre de rester à la tête du pays, alors même que 24 députés appellent à sa démission.