Le Canada reste invaincu en Coupe Davis grâce à sa victoire contre la Finlande

MANCHESTER, Angleterre (AP) — Le Canada, l’Australie et l’Allemagne sont restés invaincus lors de la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis après avoir chacun remporté leur deuxième match consécutif jeudi, tandis que le joueur tchèque Tomas Machac a pris sa retraite sur blessure pour la deuxième fois en deux jours après avoir joué seulement six minutes.

Le Canada a gagné 3-0 contre la Finlande, l’Australie a battu la République tchèque sur le même score et l’Allemagne a balayé le Chili 3-0.

Denis Shapovalov a battu Eero Vasa 7-6 (2), 6-2 et Félix Auger-Aliassime a enchaîné avec une victoire 6-2, 6-3 sur Otto Virtanen pour les champions de la Coupe Davis 2022 à Manchester, en Angleterre.

Il y avait un élément de revanche après la défaite du Canada contre la Finlande en quarts de finale l’année dernière.

« Tout le monde est de bonne humeur, c’est donc très bien », a déclaré Auger-Aliassime. « Toute motivation est bonne, mais je pense que c’est une année différente, une période différente, et (la défaite de l’an dernier) est derrière nous. Cette année, nous avons une équipe complète et tout le monde joue mieux que l’an dernier. Tout le monde s’est amélioré. »

Auger-Aliassime était de retour sur le court peu de temps après avec Shapovalov en double pour conclure la rencontre avec une victoire de 6-2, 7-5 sur Virtanen et Harri Heliovaara.

La blessure de Machac a été au centre de l’attention alors que l’Australie menait 2-0 contre la République tchèque à Valence, en Espagne.

Ce qui semblait n’être que des crampes lors de son abandon contre l’Espagnol Carlos Alcaraz mercredi s’est avéré plus sérieux et durable puisque Machac n’a joué que neuf points dans son match contre Alexei Popyrin.

Machac jouait avec des bandages autour de son mollet droit et a demandé un temps mort médical après que Popyrin ait conservé son service dans le premier jeu, avant de se retirer à 30-15 dans le deuxième.

« Nous l’avons vu hier soir, et il n’avait pas l’air en très bonne forme hier soir, donc nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu’il sera rapidement de retour en tournée », a déclaré Popyrin.

Plus tôt, Thanasi Kokkinakis avait donné l’avantage à l’Australie lors du match d’ouverture en battant Jakub Mensik 6-2, 6-7 (2), 6-3. L’Australie a porté le score à 3-0 en double grâce à Matthew Ebden et Max Purcell qui ont battu Mensik et Adam Pavlasek 6-4, 6-2.

Sur un court en dur indoor à Zhuhai, en Chine, l’Allemand Maximilian Marterer a battu Tomas Barrios Vera 6-1, 6-3, puis Yannick Hanfmann a battu Alejandro Tabilo 7-5, 6-4 pour s’imposer. Kevin Krawietz et Tim Puetz, qui n’ont perdu qu’un seul match de coupe, ont battu Barrios Vera et Matias Soto 6-1, 6-3. L’Allemagne n’a jamais perdu de match. L’Allemagne n’a jamais perdu contre le Chili, qui n’a pas fait appel à un Nicolas Jarry malade.

Les Pays-Bas ont décroché leur première victoire face au Brésil dans la seule confrontation de jeudi qui s’est jouée en double. Wesley Koolhof et Botic van de Zandschulp ont gagné un match serré 6-4, 7-6 (5) contre les Brésiliens Rafael Matos et Marcelo Melo, infligeant au Brésil sa deuxième défaite à Bologne, en Italie.

Le Brésil menait après que Joao Fonseca ait battu van de Zandschulp 6-4, 7-6 (3) lors du premier match, mais Tallon Griekspoor a égalisé avec une victoire 7-6 (2), 6-4 sur Thiago Monteiro.

Cette semaine, quatre groupes d’équipes s’affrontent dans quatre villes différentes pour se qualifier pour la finale à huit équipes qui se tiendra à Malaga, en Espagne, en novembre. Les deux premiers de chaque groupe de quatre équipes se qualifieront.

