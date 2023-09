Le Canada résiste aux États-Unis et remporte le bronze à la Coupe du monde de basketball masculin en prolongation

Le Canada a remporté le match pour la médaille de bronze à la Coupe du monde de basketball masculin FIBA, dimanche à Manille, aux Philippines.

Dillon Brooks a marqué 39 points, Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 31 points et 12 passes décisives et le Canada — après avoir survécu au miracle de Mikal Bridges qui a forcé la prolongation — a remporté une médaille lors d’un tournoi mondial de basketball masculin pour la première fois en 87 ans en devançant les États-Unis. 127-118 lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde dimanche.

RJ Barrett a marqué 23 buts pour le Canada (6-2), qui s’est amélioré à 2-21 contre les États-Unis dans les compétitions masculines seniors de la FIBA. La seule victoire précédente a eu lieu lors d’un événement FIBA ​​Amériques en 2005, un match qui n’était pas rempli de grands joueurs de la NBA. Celui-ci était le suivant: le Canada en avait sept sur sa liste et les États-Unis avaient tous leurs 12 joueurs issus de la ligue.

Mais trois de ces joueurs américains – Brandon Ingram, Paolo Banchero et Jaren Jackson Jr. – ont raté le match pour cause de maladie. Anthony Edwards a mené les Américains (5-3) avec 24 points, Austin Reaves en a marqué 23 et Bridges en a marqué 19 pour les États-Unis.

Bridges a réalisé un jeu incroyable dans les dernières secondes du temps réglementaire, se dirigeant vers la ligne alors que les États-Unis étaient menés par quatre à 4,2 secondes de la fin et avaient besoin d’un miracle.

Alors, il en a livré un.

Il a réussi le premier lancer franc, a intentionnellement raté le deuxième et a récupéré le rebond alors qu’il rebondissait vers le coin droit. Bridges a récupéré le ballon, a tourné et l’a lâché juste derrière la ligne des 3 points.

Bruissement. Match à égalité avec 0,6 seconde à jouer. Kelly Olynyk a failli remporter la victoire pour le Canada lors du dernier jeu réglementaire avec un tir de 30 pieds qui a touché le fer arrière à la fin du temps imparti, et ils sont allés en prolongation, à égalité à 111-111.

Mais le Canada n’a pas été découragé et n’a jamais été à la traîne lors de la séance supplémentaire.

Les Américains sont partis se regrouper avant Paris 2024

Et maintenant c’est fini. Nouvelle Coupe du monde, nouvelle débâcle pour les Américains. Ils ont terminé septièmes en Chine il y a quatre ans, quatrièmes à Manille — perdant trois de leurs quatre derniers matchs — et ont désormais moins de 12 mois pour se regrouper en vue des Jeux de Paris et de leur quête d’une cinquième médaille d’or olympique consécutive.

Il n’y avait tout simplement pas assez de défense, encore une fois. Ce tournoi marquait la première participation aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde où une équipe américaine concédait au moins 100 points à trois reprises. Les Américains ont obtenu une fiche de 0-3 lors de ces matchs à Manille.

La seule autre médaille du Canada dans un tournoi de cette ampleur – Coupe du monde ou Jeux olympiques – est survenue en 1936, lorsqu’il a perdu 19-8 contre les États-Unis lors du match pour la médaille d’or aux Jeux de Berlin. Cette finale s’est jouée à l’extérieur, sous une pluie battante, sur un terrain en terre battue qui aurait probablement été mieux servi ce jour-là comme un slip-and-slide.