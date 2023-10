Le Canada réprime le streaming et les podcasts

Les critiques accusent le gouvernement Trudeau de tenter d’écraser la liberté d’expression avec de nouvelles réglementations sur les services en ligne

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé de nouvelles conditions pour la diffusion de services de streaming en ligne dans le pays. Selon le communiqué de presse publié vendredi, l’organisme exige que les fournisseurs de contenu gagnant 10 millions de dollars ou plus de revenus annuels fournissent des informations sur leurs activités et remplissent un formulaire d’inscription avant le 28 novembre.

Le plan réglementaire est conçu pour garantir que les services de streaming font « des contributions significatives au contenu canadien et autochtone » a déclaré le CRTC.

« Nous développons un cadre de radiodiffusion moderne qui peut s’adapter aux circonstances changeantes. Pour ce faire, nous avons besoin d’un large engagement et de documents publics solides. » Vicky Eatrides, présidente et directrice générale du CRTC, a déclaré, cité par le site Web.

Cette décision a néanmoins été largement critiquée au Canada et ailleurs. Elon Musk, le PDG de X (anciennement Twitter), a critiqué le gouvernement Trudeau pour avoir tenté de supprimer la liberté d’expression dans le pays. « Trudeau essaie d’écraser la liberté d’expression au Canada. Honteux. » » Musk a déclaré dans un post X dimanche.

Trudeau tente d’écraser la liberté d’expression au Canada. Honteux. https://t.co/oHFFvyBGxu – Elon Musk (@elonmusk) 1 octobre 2023

Ces remarques font suite à un tweet du journaliste et chroniqueur Glenn Greenwald, qui a republié le communiqué de presse du CRTC critiquant le « la censure. »

« Le gouvernement canadien, armé de l’un des systèmes de censure en ligne les plus répressifs au monde, annonce que tous les « services de streaming en ligne proposant des podcasts » doit s’enregistrer officiellement auprès du gouvernement pour permettre les contrôles réglementaires », Greenwald a déploré dans son message.

Le gouvernement canadien, armé de l’un des systèmes de censure en ligne les plus répressifs au monde, annonce que tous les « services de streaming en ligne proposant des podcasts » doivent s’enregistrer officiellement auprès du gouvernement pour permettre les contrôles réglementaires :https://t.co/wHOloLgnY2 pic.twitter.com/6noTYceVsg –Glenn Greenwald (@ggreenwald) 1 octobre 2023

D’autres utilisateurs de X ont également fustigé le « choquant » décision gouvernementale qui n’a pas été débattue ni votée par le Parlement, la qualifiant de partie intégrante de la stratégie de censure d’Internet de son gouvernement.

Les nouvelles règles découlent de la loi sur le streaming en ligne, anciennement connue sous le nom de projet de loi C-11, entrée en vigueur en avril de cette année. La législation a donné de nouveaux pouvoirs à l’organisme de réglementation de la radiodiffusion du Canada et comprend la capacité d’imposer des sanctions financières aux personnes et aux entreprises qui enfreignent certaines dispositions de la Loi sur la radiodiffusion ou de ses règlements.

En août de cette année, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, entre autres, a retiré le contenu d’actualité de ses plateformes au Canada en représailles à une nouvelle législation obligeant les géants de l’Internet à payer les éditeurs pour les articles d’actualité partagés sur leurs sites de médias sociaux.

Google a déclaré le mois dernier qu’il emboîterait le pas si «les graves problèmes structurels» avec la législation ne sont pas résolus.