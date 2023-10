TORONTO — Le Canada a rappelé 41 de ses diplomates indiens après que le gouvernement indien a annoncé qu’il révoquerait leur immunité diplomatique, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d’une escalade du différend sur l’assassinat d’un séparatiste sikh au Canada.

Ces mesures font suite aux allégations du Canada selon lesquelles l’Inde pourrait avoir été impliquée dans le meurtre en juin du citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar dans la banlieue de Vancouver. L’Inde a accusé le Canada d’héberger des séparatistes et des « terroristes », mais a rejeté l’allégation de son implication dans le meurtre comme étant « absurde » et a pris des mesures diplomatiques pour exprimer sa colère face à cette accusation.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré jeudi que 41 des 62 diplomates canadiens en Inde avaient été renvoyés, ainsi que les personnes à leur charge. Joly a déclaré que des exceptions avaient été faites pour 21 diplomates canadiens qui resteraient en Inde.

« Quarante et un diplomates canadiens et les 42 personnes à leur charge risquaient de voir leur immunité retirée à une date arbitraire, ce qui mettrait leur sécurité personnelle en danger », a déclaré Joly. « Nos diplomates et leurs familles sont désormais partis. »

Joly a déclaré que la suppression de l’immunité diplomatique était non seulement sans précédent, mais contraire au droit international, et a déclaré que pour cette raison, le Canada ne menacerait pas de faire la même chose aux diplomates indiens.

« Une révocation unilatérale du privilège et de l’immunité diplomatiques est contraire au droit international et constitue une violation flagrante de la Convention de Genève sur les relations diplomatiques. Menacer de le faire est déraisonnable et conduit à une escalade », a déclaré Joly.

Joly a déclaré que la décision de l’Inde affecterait le niveau de services aux citoyens des deux pays. Elle a déclaré que le Canada suspendait les services en personne à Chandigarh, Mumbai et Bangalore.

Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, avait précédemment appelé à une réduction du nombre de diplomates canadiens en Inde, affirmant qu’ils étaient plus nombreux que le personnel indien au Canada.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré le mois dernier qu’il y avait des «allégations crédibles» d’implication indienne dans le meurtre de Nijjar, un dirigeant sikh de 45 ans tué par des hommes armés masqués en juin à Surrey, près de Vancouver.

Pendant des années, l’Inde a affirmé que Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, avait des liens avec le terrorisme, une allégation niée par Nijjar.

L’Inde a également annulé les visas des Canadiens, et le Canada n’a pas exercé de représailles. L’Inde avait déjà expulsé un haut diplomate canadien après que le Canada ait expulsé un haut diplomate indien.

Trudeau a déjà semblé tenter de calmer le conflit diplomatique, déclarant aux journalistes que le Canada « ne cherche pas à provoquer ou à escalader ».

Les dernières expulsions par l’Inde ont exacerbé les tensions entre les pays. Trudeau a eu des rencontres glaciales avec le premier ministre indien Narendra Modi lors de la récente réunion du Groupe des 20 à New Delhi, et quelques jours plus tard, le Canada a annulé une mission commerciale en Inde prévue pour l’automne.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le ministre indien des Affaires étrangères au milieu de cette querelle latente. Un responsable américain a déclaré que le sujet avait été soulevé. Les responsables américains ont reconnu que les conséquences de ces allégations pourraient avoir un impact sur les relations avec l’Inde, mais ont pris soin de ne pas rejeter la responsabilité du meurtre de Nijjar.

Nijjar, plombier, était également un leader dans ce qui reste d’un mouvement autrefois fort visant à créer une patrie sikh indépendante, connue sous le nom de Khalistan. Une insurrection sikh sanglante qui a duré une décennie a secoué le nord de l’Inde dans les années 1970 et 1980, jusqu’à ce qu’elle soit écrasée par une répression gouvernementale au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, y compris d’éminents dirigeants sikhs.

Le mouvement du Khalistan a perdu une grande partie de son pouvoir politique, mais il compte toujours des partisans dans l’État indien du Pendjab, ainsi que dans l’importante diaspora sikh d’outre-mer. Alors que l’insurrection active a pris fin il y a des années, le gouvernement indien a averti à plusieurs reprises que les séparatistes sikhs tentaient de revenir.

Nelson Wiseman, politologue à l’Université de Toronto, a déclaré qu’il ne servirait à rien que le Canada riposte à la dernière décision de l’Inde.

« Les expulsions des diplomates canadiens révèlent la peau fine des Indiens ; cela suggère qu’ils savent qu’ils sont complices du meurtre d’un Canadien au Canada », a déclaré Wiseman. « Ils tentent de détourner l’attention de leur manque de coopération avec le Canada dans l’enquête sur le meurtre. »