Le Canada renforcera sa présence militaire en Lettonie : Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau promet de plus que doubler la contribution du Canada à une mission de l’OTAN en Lettonie, engageant un financement de 2,6 milliards de dollars sur trois ans et jusqu’à 2 200 soldats canadiens pour un déploiement continu.

Environ 800 membres des Forces armées canadiennes font déjà partie du groupement tactique dirigé par le Canada dans le pays balte, ce qui en fait la plus grande mission outre-mer du pays.

Trudeau annonce également que le Canada achètera et prépositionnera des systèmes d’armes critiques, et est prêt à déployer du personnel de renfort supplémentaire pour la réponse alliée aux crises, la sécurité coopérative et la défense collective.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a récemment annoncé qu’un escadron de chars Leopard 2 composé de 15 chars et d’environ 130 hommes rejoindrait la mission à partir de cet automne.

Tout cela fait partie des efforts de l’alliance militaire de l’OTAN pour accroître sa présence près de la Russie en réponse à l’assaut continu de ce pays contre l’Ukraine.

L’alliance a doublé le nombre de groupements tactiques dans la région depuis le début de la guerre et prévoit d’augmenter la taille et la portée de certains d’entre eux pour en faire des brigades prêtes au combat.



