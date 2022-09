Le Canada renforce la capacité d’une importante plaque tournante de l’approvisionnement en armes de l’Ukraine

La ministre de la Défense, Anita Anand, a déclaré que le Canada augmentait sa capacité à un centre de transport clé en Écosse, afin que les armes et autres fournitures puissent plus facilement être expédiées vers l’Ukraine et d’autres pays d’Europe de l’Est.

La plaque tournante de Prestwick, en Écosse, a été chargée de livrer près de 6 millions de dollars (4 millions de livres sterling) de fret depuis mars, et sera maintenant étendue à un détachement de mobilité aérienne avec un troisième avion CC-130 et 55 membres des Forces armées canadiennes présents.

“Nous élargissons les moyens par lesquels nous aidons l’Ukraine et apportons une aide militaire à l’Ukraine en fournissant encore plus d’aide”, a déclaré Anand à la correspondante politique en chef de la CBC, Rosemary Barton, dans une interview diffusée dimanche.

CBC News a rapporté plus tôt cette semaine que l’Ukraine avait écrit au gouvernement canadien pour demander des véhicules blindés, des obusiers et des vêtements d’hiver.

Le Canada a promis de livrer 39 véhicules blindés de transport de troupes, et Anand a déclaré qu’elle rencontrerait des partenaires de l’industrie au Canada pour discuter de la question de l’approvisionnement.

Anand a déclaré que les pays de l’OTAN essayaient tous de trouver un équilibre entre les livraisons d’armes à l’Ukraine et le maintien de l’approvisionnement de leurs propres forces armées.

“C’est au centre de mes préoccupations”, a-t-elle déclaré.

Le Canada doit dire oui à l’Ukraine : Rae

Le Canada a engagé ou fourni 626 millions de dollars d’aide militaire à l’Ukraine depuis février.

Interrogé sur la liste des demandes d’armes de l’Ukraine dans une interview à CBC Radio La maison qui a été diffusé samedi, l’ambassadeur de l’ONU, Bob Rae, a déclaré que le Canada aurait du mal à refuser les demandes.

“C’est peut-être une décision qui limitera ma carrière de dire cela, mais je ne pense pas que nous puissions dire autre chose que oui”, a déclaré Rae.

“C’est mon conseil constant à quiconque, qui, qui écoute. Évidemment, les gouvernements doivent décider du rythme auquel ils peuvent le faire.”

ÉCOUTEZ | L’ambassadeur de l’ONU, Bob Rae, discute des derniers développements de la guerre en Ukraine :

Certains pays de l’OTAN ont eu du mal à trouver l’équilibre décrit par Anand dimanche, en partie à cause d’un manque d’inventaire solide.

“Depuis la fin de la guerre froide, non seulement les alliés ont considérablement restructuré leurs forces armées, mais ils ne détiennent plus les stocks qu’ils avaient auparavant”, a déclaré Christian Leuprecht, professeur de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. a déclaré à CBC News plus tôt cette semaine.

“Et donc, effectivement, la plupart de ce que vous avez fini par donner aujourd’hui provient de votre stock actuel. C’est donc de l’équipement dont vous allez réellement manquer.”

Les appels à davantage d’aide de l’Ukraine interviennent alors que les offensives dans l’est et le sud du pays se poursuivent, mais aussi alors que la Russie a annoncé une mobilisation partielle pour amener des centaines de milliers de soldats supplémentaires dans ses rangs. Le président russe Vladimir Poutine a également menacé cette semaine que la Russie était prête à utiliser des armes nucléaires pour se défendre.

La Russie a également annoncé et lancé rapidement des référendums dans les territoires ukrainiens occupés.

Anand a déclaré que la décision de Poutine de soulever la menace d’une guerre nucléaire et la mobilisation étaient des “actes de désespoir”.