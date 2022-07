Le Canada rendra la turbine à gaz du gazoduc Nord Stream 1

OTTAWA –

Le Canada renverra à l’Allemagne une turbine russe réparée nécessaire à l’entretien du gazoduc Nord Stream 1, a déclaré samedi le ministre canadien des Ressources naturelles dans un communiqué.

Le gouvernement canadien, qui délivre un “permis limité dans le temps et révocable” pour exempter le retour des turbines de ses sanctions russes, a déclaré que cette décision soutiendrait “la capacité de l’Europe à accéder à une énergie fiable et abordable alors qu’elle continue de s’éloigner du pétrole russe et du gaz.”

Le Canada a également annoncé qu’il élargirait les sanctions contre le secteur énergétique russe pour inclure la fabrication industrielle.

Les nouvelles sanctions du Canada “s’appliqueront au transport terrestre et par pipeline et à la fabrication de métaux et de matériel de transport, informatique, électronique et électrique, ainsi qu’à la machinerie”.

La société russe Gazprom a réduit la capacité le long du pipeline Nord Stream 1 de la Russie à l’Europe à seulement 40% des niveaux habituels le mois dernier, citant le retour retardé des équipements entretenus par l’allemand Siemens Energy au Canada. Siemens Energy n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire samedi.

Le Canada a déclaré qu'”en l’absence d’un approvisionnement nécessaire en gaz naturel, l’économie allemande subira des difficultés très importantes et les Allemands eux-mêmes risquent de ne pas pouvoir chauffer leurs maisons à l’approche de l’hiver”.

Le gouvernement allemand, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires samedi, a confirmé vendredi avoir reçu un signal positif du Canada concernant une turbine nécessaire à la maintenance de Nord Stream 1.

Alexandra Chyczij, présidente nationale du Congrès ukrainien canadien, a déclaré samedi dans un communiqué que “notre communauté est profondément déçue par la décision du gouvernement canadien de se plier au chantage russe”.

Le groupe a déclaré que le Canada établissait “un dangereux précédent qui conduira à l’affaiblissement du régime de sanctions imposé à la Russie”.

La turbine serait d’abord envoyée en Allemagne, qui la livrerait ensuite à la société russe Gazprom, a déclaré une source gouvernementale à Reuters plus tôt cette semaine.

La décision de restituer la turbine avait déjà été prise, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Le Kremlin a déclaré vendredi qu’il augmenterait l’approvisionnement en gaz de l’Europe si la turbine était rendue.

L’Ukraine s’est opposée à la remise par le Canada de la turbine à Gazprom et Kyiv pense qu’une telle décision ferait fi des sanctions contre la Russie, a déclaré jeudi une source ukrainienne du ministère de l’Énergie.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré samedi dans un communiqué que “le Canada est inébranlable dans son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine… Le Canada ne relâchera pas ses pressions sur le régime russe”.



