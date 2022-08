Le Canada rend des turbines pour le gaz russe

Ottawa ignore les objections ukrainiennes en disant qu’il renverra les composants du Nord Stream 1 à Gazprom

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré mercredi que son gouvernement renverrait les cinq turbines de Montréal en Allemagne, malgré les demandes des Ukrainiens de souche et de l’ambassadeur de Kiev à Ottawa de les conserver. Joly a révélé que la décision avait été prise à la suite d’une demande du chancelier allemand Olaf Scholz, qui est actuellement en visite au Canada.

“C’est la décision que nous avons prise” Joly a déclaré dans une interview avec le radiodiffuseur d’État CBC. “C’est exactement ce que l’Allemagne nous a demandé.”

« Le Canada ne veut donner aucune forme d’excuse à [Russian President Vladimir] Poutine continue à militariser son flux d’énergie vers l’Europe », Joly a déclaré à Hannah Thibedeau de CBC.

Six turbines Siemens étaient à Montréal pour maintenance lorsque le Canada a annoncé un embargo contre la Russie à cause du conflit en Ukraine. À la demande de l’Allemagne, Ottawa a annoncé une exemption pour les turbines en juillet et en a envoyé une, mais Gazprom a refusé la livraison, invoquant des irrégularités dans la documentation.

Scholz, qui était à Ottawa cette semaine pour signer des accords sur le développement de l’hydrogène avec son homologue canadien, Justin Trudeau, a déclaré à CBC que les deux pays continueraient de coopérer pour le retour des cinq turbines restantes.

“Je pense qu’il y a une entente politique sur le fait que nous allons coopérer, que nous sommes amis et que nous ne ferons pas en sorte que le jeu russe fonctionne”, a-t-il ajouté. Scholz a déclaré à l’hôte Vassy Kapelos.

L’Ukraine et l’Allemagne ont accusé la Russie de tenir l’UE en otage avec des livraisons de gaz. Gazprom a déclaré qu’il remplirait toutes ses obligations contractuelles, mais ne peut être blâmé lorsque l’UE ou le Canada imposent des embargos unilatéraux sur des équipements – tels que les turbines Siemens pour Nord Stream 1, un pipeline sous la mer Baltique qui contourne l’Ukraine.

Kiev et le lobby ethnique ukrainien du Canada ont protesté contre la décision de rendre les éoliennes, affirmant que cela n’empêcherait pas Moscou de “terrorisant” l’UE en retenant le gaz.

“Nous pensons que cette dérogation devrait être annulée et maintenant”, L’ambassadrice de l’Ukraine à Ottawa, Yulia Kovaliv, a déclaré à la Presse canadienne. Pendant ce temps, le Congrès ukrainien canadien a publié une déclaration disant qu’il était « décevant pour notre communauté que le Canada ait raté l’occasion d’annuler le permis lors de la visite du chancelier.

Le prix du gaz naturel dans l’UE a monté en flèche cette semaine, après que Gazprom a annoncé qu’il fermerait Nord Stream 1 pour réparation entre le 31 août et le 2 septembre. Nord Stream 2, qui n’utilise pas de turbines Siemens, a été achevé – mais n’est pas opérationnel, car l’Allemagne a refusé de le certifier pour protester contre la reconnaissance par la Russie de Donetsk et de Lougansk en tant qu’États indépendants.