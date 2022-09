Le Canada remporte une victoire de 2-0 contre le Qatar, hôte de la Coupe du monde, lors d’un match amical de soccer masculin – Kelowna Capital News

Trois mois après un camp de juin désastreux perturbé par le boycott d’un joueur en raison d’une impasse contractuelle, on aurait pu s’attendre à ce que le Canada sorte un peu rouillé contre le Qatar vendredi.

Les buts de Cyle Larin et Jonathan David dans les 13 premières minutes ont dissipé cela alors que les hommes canadiens ont remporté une confortable victoire de 2-0 sur le co-organisateur de la Coupe du monde. Peut-être que la seule critique pourrait être que le Canada, classé 43e au monde, aurait pu marquer plus contre le 48e Qatar.

“Nous savions que les 20 premières minutes seraient difficiles, compte tenu de l’organisation et de la discipline du Qatar”, a déclaré l’entraîneur canadien John Herdman. “Mais je pense que nos joueurs ont relevé le défi ce soir.”

Les Canadiens subiront un examen plus rigoureux mardi lorsqu’ils affronteront l’Uruguay, 13e, à Bratislava, en Slovaquie.

“Ce sera un test difficile”, a déclaré Herdman. «Mais c’est ce dont nous rêvons. Nous affrontons des adversaires de la CONCACAF depuis quatre ans. Tous les joueurs ont rêvé toute leur carrière internationale (de) jouer des équipes de la stature de l’Uruguay, du Brésil, de l’Argentine. C’est ce que nous attendions.

« Pour nous, c’est une finale de coupe contre l’Uruguay, un peu comme jouer contre une Belgique ou une Croatie (que le Canada affrontera dans le groupe F à la Coupe du monde). Il y a donc une effervescence. Mais encore une fois, nous devons tempérer cela avec la réalité de la qualité qu’ils ont, puis nous devons mettre le travail au cours de ces trois prochains jours.

Le dernier échauffement du Canada pour la Coupe du monde aura lieu le 17 novembre contre le Japon, 24e, à Dubaï.

Le Canada a contrôlé de grandes parties du match vendredi, devançant le Qatar 13-8 (8-2 en tirs cadrés) avec 61 % de possession de balle.

Le Canada a perdu peu de temps avec Larin marquant à la quatrième minute. L’attaquant du Club de Bruges s’est élevé haut pour rentrer à la maison un centre de Sam Adekugbe pour son 25e but, un record masculin canadien en 53 apparitions.

David a doublé l’avance à la 13e minute après que le gardien de but du Qatar, Saad Al Sheeb, a frappé un centre de Kamal Miller, mais seulement à deux Canadiens qui attendaient. Alphonso Davies est tombé, perdant pied, essayant d’atteindre le ballon, mais David était là pour le frapper à la maison pour son 22e but en 33 matchs sous les couleurs du Canada.

David, qui est sous contrat avec Adidas, a couvert le logo Nike sur le maillot du Canada avec sa main droite alors qu’il célébrait le but. Il y a eu récemment des discussions sur les réseaux sociaux au sujet du Canada, contrairement à d’autres équipes, ne dévoilant pas de nouveau maillot pour la Coupe du monde.

Herdman, peut-être diplomatiquement, a déclaré après le match qu’il n’avait pas remarqué la célébration.

Le Canada a failli marquer un troisième but sur un coup franc à la 88e minute, mais la tête d’Ike Ugbo a été arrêtée par le gardien du Qatar et la tentative de Miller sur le rebond a touché la barre transversale.

Il y a eu un moment d’inquiétude en seconde période, Davies ayant besoin d’un traitement après s’être emmêlé avec Ismail Mohammad à la 57e minute. La star du Bayern Munich a pu s’en aller, bien que prudemment, car il a cédé la place à un remplaçant.

« Je pense qu’il va bien. Il était assis sur le banc en souriant. Donc je pense qu’il va bien », a déclaré Herdman.

David (Junior) Hoilett, qui a remporté sa 48e sélection, a été capitaine du Canada en l’absence d’Atiba Hutchinson, blessé.

Le match de vendredi était le premier du Canada contre un adversaire asiatique depuis novembre 2016, année où ils avaient perdu 2-0 contre la Corée du Sud.

Les Canadiens, qui ouvriront le match de la Coupe du monde le 23 novembre contre la Belgique, no 2, ont utilisé les flancs pour attaquer la défensive condensée du Qatar.

Le Canada avait 62 pour cent de possession de balle en première mi-temps. Les deux équipes ont apporté des changements en seconde période avec Herdman envoyant Richie Laryea, Charles-Andreas Bryn, Ismael Kone, Ugbo, Liam Millar et Mark-Anthony Kaye.

Le Qatar a montré plus de détermination en seconde période, mais n’a pas réussi à percer la défense canadienne, offrant peu en attaque.

Pour les Canadiens, le camp européen est un premier rendez-vous depuis un rassemblement malheureux en juin à Vancouver lorsque des joueurs ont refusé de jouer un match amical contre le Panama en raison d’un différend contractuel. L’équipe a mis fin à l’impasse pour affronter Curaçao et le Honduras lors des matches de la Ligue des Nations de la CONCACAF les 9 et 13 juin. Mais les négociations contractuelles se poursuivent.

Herdman a d’autres problèmes de blessure avec l’ailier du Club de Bruges, Tajon Buchanan, susceptible de ne faire le banc pour le match contre l’Uruguay que s’il est en bonne santé. Le défenseur du Toronto FC Doneil Henry, qui a souffert d’un problème aux ischio-jambiers à la veille du camp, est avec l’équipe, mais on ne s’attend pas à voir de l’action. Son coéquipier du TFC, Jonathan Osorio, est resté à la maison pour faire face à un “dysfonctionnement neurologique” résultant d’un coude à la tête lors d’un match de MLS à la mi-juillet.

Malgré les blessures, Herdman a aligné un alignement solide avec Miller, Steven Vitoria et Alistair Johnston devant le gardien Milan Borjan avec Adekugbe et Hoilett à l’arrière et Samuel Piette et Stephen Eustaquio au milieu de terrain avec Davies, David et Larin menant l’attaque.

Piette était influent au milieu de terrain, rejoignant souvent Eustaquio pour étouffer les attaques du Qatar.

Le 11 partant canadien est entré dans le match avec un total de 428 sélections, mené par Borjan (65) et Piette (62).

—La Presse canadienne

FootballCoupe Du Monde