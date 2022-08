Le Canada remporte l’or mondial junior et bat la Finlande 3-2 dans un thriller en prolongation

Il a fallu attendre les dernières étapes du match pour la médaille d’or de samedi, mais le Canada a finalement fait face à l’adversité au Championnat mondial de hockey junior.

Après avoir soufflé une avance de deux buts aux Finlandais, Kent Johnson est venu à la rescousse. À 3:20 de la prolongation, Johnson a réussi le rebond de son propre tir pour donner au Canada une victoire de 3-2 et la médaille d’or.

Au début du troisième, le Canada détenait une avance de 2-0, mais les Finlandais ont rugi pour égaliser le match devant 13 327 partisans à Rogers Place. Après avoir été crédités de seulement 13 tirs au cours des deux premières périodes, les Finlandais ont lancé 17 tirs au but en troisième et ont obtenu des buts d’Aleksi Heimosalmi et de Joakim Kemell pour envoyer le match en prolongation.

Les Canadiens ont eu beaucoup d’occasions d’enterrer les Finlandais, mais ont réussi 0 en 6 en avantage numérique en temps réglementaire.

Le Canada a aussi obtenu des buts de Joshua Roy et William Dufour. Avec deux passes décisives dans le match, Mason McTavish a terminé meilleur marqueur du tournoi, avec huit buts et neuf passes. Il a été nommé MVP du tournoi.

Mais le meilleur moment de McTavish n’a peut-être pas été un but ou une passe décisive, mais en dégageant ce qui semblait être un effort gagnant du tournoi de Topi Niemela hors de la ligne de but quelques secondes avant que Johnson ne marque le but décisif.

De la phase de groupes à la ronde éliminatoire, la plus petite marge de victoire du Canada était de trois. Mais le match pour la médaille d’or contre la Finlande a marqué un nouveau type de défi pour les Canadiens, alors que l’opposition s’est retrouvée dans une coquille défensive dès la première mise au jeu.

Les Finlandais ont obstrué le milieu de la glace et ont interrompu le déroulement du match. Lorsque le Canada a pris le contrôle de la rondelle dans la partie finlandaise, quatre des cinq patineurs finlandais se sont effondrés devant leur propre but, agissant comme un blocus pour le gardien Juha Jatkola. D’en haut, on aurait dit que les Finlandais jouaient avec un seul attaquant et quatre défenseurs.

Mais le Canada a brisé le blocus finlandais à 11:18 du premier. McTavish est sorti de derrière le but finlandais, son tir a été stoppé par Jatkola, mais le rebond est tombé sur Joshua Roy, qui ne s’est pas trompé.

A 12h05, le Finlandais Kalle Vaisanen a finalement réussi le premier tir au but de son équipe.

Le Canada n’a pas laissé la chance aux Finlandais de les ralentir en deuxième. À peine 41 secondes après le début de la période, un tir du poignet de Dufour a battu Jatkola.

L’attaquant canadien Kent Johnson a eu la chance d’augmenter son équipe par trois vers la mi-temps de la période, mais Jatkola l’a refusé sur l’occasion d’échappée.

Peut-être que le manque de rendement des Finlandais — seulement 13 tirs — au cours des deux premières périodes a endormi le Canada. Ils sont sortis avec plus de résolution offensive dans la dernière période et ont réduit de moitié l’avance canadienne à 4:09. Le tir de la pointe d’Heimosalmi a flotté dans la circulation et par-dessus l’épaule du gardien canadien Dylan Garand.

À 10:46, les Finlandais ont obtenu le but égalisateur, avec Kemell qui a réussi une passe parfaite de Topi Niemela.

Le Canada a devancé les Finlandais 33-31.

Où se situe cette performance canadienne dans l’histoire du championnat mondial junior? Avant la finale, la personne la plus proche de faire transpirer les Canadiens dans ce tournoi était la Suisse, qui s’est approchée à moins de 5-3 des Canadiens en quart de finale, un match que les Canadiens gagneraient par un décompte de 6-3.

Le Canada a remporté ses quatre matchs du Groupe A par un score total de 27-7.

Mais, en 2005, l’équipe junior la plus puissante du Canada de tous les temps – composée de Sidney Crosby, Patrice Bergeron, Ryan Getzlaf, Brent Seabrook et Corey Perry – a enregistré une fiche de 4-0-0 en phase de groupes, marquant 32 buts et n’en accordant que cinq. . Les Canadiens ont battu les Tchèques 3-1 en demi-finale et ont triomphé de la Russie 6-1 en finale.

Alors que les championnats du monde juniors ont été en proie à une faible participation, le match pour la médaille d’or a réuni la foule la plus nombreuse et la plus animée de l’événement. Pour la seule fois du tournoi, des sièges ont été ouverts aux fans dans le bol supérieur de Rogers Place.

SUÈDE FILETS BRONZE

Isak Rosen a marqué le but vainqueur de la Suède dans une victoire de 3-1 contre la Tchéquie pour remporter la médaille de bronze au championnat du monde de hockey junior masculin plus tôt samedi.

Après que le Suédois Fabian Lysell ait marqué à 14:22 en première période, Michael Gut a égalisé la République tchèque avec un but en avantage numérique à 13:30 de la seconde.

Mais Rosen a redonné l’avantage à la Suède moins de deux minutes plus tard et Linus Sojodin a ajouté un but d’assurance à quatre minutes de la fin du match.

Le bronze n’était pas la couleur de médaille que Rosen et ses coéquipiers voulaient, mais l’espoir des Sabres de Buffalo était satisfait de la performance de son équipe samedi.

“Vous vous efforcez de gagner le dernier match”, a déclaré Rosen. “Bien sûr, nous voulions l’or, mais mieux vaut le bronze que rien.”

Le Suédois Jesper Wallstedt a arrêté 27 tirs pour la victoire. La Tchéquie, anciennement la République tchèque, a enregistré 20 arrêts de Tomas Suchanek.

La Suède a terminé troisième du tournoi pour la deuxième fois en trois ans après le même résultat en 2020 en Tchéquie.

La dernière médaille des Tchèques était le bronze en 2005.

Steven Sandor, La Presse canadienne

