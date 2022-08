Le Canada remporte l’or en gymnastique rythmique dans une épreuve par équipe aux Jeux du Commonwealth

Le Canada a ouvert la compétition de gymnastique rythmique aux Jeux du Commonwealth jeudi avec une médaille d’or dans l’épreuve par équipe.

Tatania Cocsanova, Carmel Kallemaa et Suzanna Shahbazian ont combiné pour un score de 272,95 points pour terminer devant l’Australie (268,65) et l’Angleterre (267,05).

“Le sentiment que je pense (sera) difficile à décrire pour les prochains jours jusqu’à ce que je rentre à la maison et que je me rende compte que je suis un champion du Commonwealth”, a déclaré Kallemaa. « Je pense donc que le sentiment va venir un peu plus tard. En ce moment, tout est tellement incroyable.

Le Canada est resté troisième au classement des médailles avant les trois derniers jours de compétition avec 59 (17 d’or, 20 d’argent, 22 de bronze). L’Australie est en tête avec 132, suivie de l’Angleterre avec 118.

Caeli McKay a remporté l’autre médaille du Canada de la journée lorsqu’elle a décroché le bronze au plongeon féminin de 10 mètres aux Jeux du Commonwealth jeudi, récupérant une médaille avec son plongeon préféré.

“Je suis très heureux. C’était définitivement une épreuve un peu chancelante, pas la meilleure que j’aie jamais organisée, mais je suis heureuse de revenir à la maison avec une médaille », a-t-elle déclaré.

La nageuse de 23 ans de Calgary a éprouvé des difficultés lors de son deuxième plongeon, mais s’est rétablie avec son troisième — et un 3½ saut périlleux vers l’intérieur en position groupée.

“C’est une personne sur laquelle je peux compter quand je suis sous pression”, a-t-elle déclaré. « J’étais un peu frustré après mon deuxième plongeon et je me suis en quelque sorte dit que je devais me réveiller et entrer dans le match. Donc, c’est généralement mon plongeon de retour.

McKay a marqué 317,50 points au total pour le bronze.

L’Angleterre a terminé 1-2, Andrea Spendolini Sirieix remportant la médaille d’or avec un score de 357,50 et Lois Mae Toulson terminant deuxième (37,30).

McKay participera à la plate-forme synchronisée avec Celina Toth samedi.

Il n’a fallu qu’un lancer à Camryn Rogers pour fournir le point culminant de la journée en athlétisme. La native de Richmond, C.-B., qui a remporté la médaille d’argent aux récents championnats du monde, a lancé un record des Jeux du Commonwealth de 74,68 mètres lors de la ronde de qualification du lancer du marteau féminin avec son seul et unique lancer.

“C’est toujours l’objectif (en qualifications), un et fait”, a déclaré Rogers.

Les équipes masculine et féminine de volley-ball de plage du Canada sont restées invaincues pour dominer leurs groupes.

Sam Schacter et Daniel Dearing, tous deux de Toronto, ont couronné la phase de groupes avec une victoire 2-1 contre la Gambie jeudi.

Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes, les championnes du monde 2019, ont terminé le groupe un jour plus tôt avec une victoire 2-0 contre la Nouvelle-Zélande.

– La Presse Canadienne