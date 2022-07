Le Canada remporte l’or au relais 4x100m masculin aux Championnats du monde d’athlétisme

Vingt-six ans après que Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin et Donovan Bailey ont remporté l’or pour le Canada au relais 4×100 mètres masculin un samedi soir en Géorgie aux Jeux de 1996, un autre quatuor canadien de coureurs a décroché l’or — cette fois sur une Samedi soir à Eugene.

Avec une foule américaine bruyante devenant folle de l’équipe d’athlétisme des États-Unis très favorisée aux Championnats du monde d’athlétisme, Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse ont couru la course de leur vie pour remporter l’or pour le Canada dans un temps record national de 37,48 secondes.

Les États-Unis ont remporté l’argent en 37,55, tandis que la Grande-Bretagne a décroché le bronze (37,83).

C’est la première fois qu’une équipe canadienne de relais masculin remporte l’or en sol américain depuis les Jeux d’Atlanta en 1996.

C’est la sixième fois que des hommes canadiens remportent une médaille au relais aux championnats du monde – trois d’or, trois de bronze.

REGARDER l Les hommes canadiens médaillés d’or au relais 4x100m aux championnats du monde d’athlétisme :

Les hommes canadiens médaillés d’or au 4x100m aux Championnats du monde Les Canadiens Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre De Grasse ont dominé le podium du 4x100m masculin aux Championnats du monde d’athlétisme 2022.

La dernière fois qu’une équipe masculine canadienne a remporté le relais aux championnats du monde, c’était en 1997 à Athènes. L’entraîneur-chef d’Athlétisme Canada, Glenroy Gilbert, faisait partie de cette équipe de rêve canadienne du milieu des années 90 qui a remporté deux titres mondiaux et une médaille de bronze mondiale, ainsi que la médaille d’or olympique de 1996.

“À mon avis, je pense qu’ils sont une équipe plus forte que ce que nous étions. Ce ne sont pas seulement des gars de 100 mètres, ils sont aussi des gars de 200 mètres. Leur capacité est beaucoup plus élevée. Nous étions principalement des sprinteurs de 100 mètres.” dit Gilbert.

“Je suis très fier de travailler avec eux et de mettre en avant les connaissances que j’ai acquises au fil des ans. Ils m’ont facilité la tâche.”

L’effort canadien est d’autant plus remarquable que le présentateur De Grasse avait le COVID-19 il y a moins d’un mois. Il a choisi de ne pas participer à l’épreuve du 200 m – il est le champion olympique en titre de cette épreuve.

Mais De Grasse a fait passer l’équipe et le pays avant toute aspiration individuelle aux championnats du monde pour s’assurer qu’il serait reposé pour le relais.

De Grasse, Brown et Rodney faisaient tous partie de la dernière équipe canadienne de relais à remporter une médaille aux championnats du monde, une médaille de bronze il y a sept ans à Pékin.

Blake, le nouvel ajout, faisait partie de l’équipe qui a remporté l’argent à Tokyo l’été dernier aux Jeux olympiques.

Cette équipe canadienne a parlé de l’importance de la chimie quand il s’agit du relais. Ils se sentaient mieux préparés et plus expérimentés que les autres équipes avant la finale et cela s’est vu samedi soir.

Gilbert dit que c’est quelque chose qu’ils pratiquent chaque printemps lors de plusieurs camps et compétitions.

“Il s’agit en grande partie de fondamentaux et de chimie. Tous ces gars sont talentueux. S’ils adhèrent aux fondamentaux sous pression, ils réussiront. Et la chimie de ces gars-là est indéniable”, a-t-il déclaré.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.