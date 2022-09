Le Canada remporte le championnat du monde de hockey féminin – Kelowna Capital News

Les joueuses canadiennes célèbrent après que Brianne Jenner (deuxième à droite) a marqué son deuxième but du match lors du match pour la médaille d’or de hockey sur glace féminin du Championnat du monde de l’IIHF entre les États-Unis et le Canada à Herning, au Danemark, le dimanche 4 septembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/AP -Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP