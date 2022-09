Le Canada remporte le championnat du monde de hockey féminin

HERNING, Danemark –

Le Canada a dû trouver une autre façon de remporter un titre mondial de hockey féminin après son triomphe olympique plus tôt cette année et sa médaille d’or aux championnats du monde il y a un an.

Cette édition était un travail en cours tout au long du tournoi au Danemark, mais le Canada a disputé son meilleur match du tournoi lors de la victoire de 2-1 dimanche contre son rival américain en finale.

Les Canadiennes ont remporté leur troisième titre international majeur en l’espace d’un an après avoir battu les États-Unis 3-2 pour l’or olympique en février à Pékin, et 3-2 en prolongation lors de la finale du championnat du monde 2021 il y a un peu plus d’un an.

“Ce n’était pas facile. Cela avait l’air très différent de notre victoire olympique et de notre dernière victoire aux championnats du monde, mais je pense que nous sommes vraiment rassurés lorsque les choses ne vont pas aussi bien que nous pouvons trouver différentes façons de gagner”, a déclaré l’attaquante canadienne Brianne. dit Jenner. “Nous nous sommes battus et avons fait le travail.”

Après un tournoi tranquille dans le département des marqueurs, Jenner a marqué deux buts en deuxième période à moins d’une minute d’intervalle dimanche.

La gardienne de but Ann-Renée Desbiens a été l’œil calme de la tempête en troisième alors que les É.-U. poussaient furieusement pour égaliser.

Les Canadiennes ont été dominées 12-6 au chapitre des tirs en troisième période, mais elles ont bloqué des tirs avec abandon au cours des deux dernières minutes lorsque les É.-U. ont retiré Nicole Hensley pour une attaquante supplémentaire.

Desbiens a effectué 20 arrêts pour la victoire, tandis que Hensley a stoppé 17 tirs.

“Je pense qu’en entrant dans ce tournoi, nous avions confiance que nous étions la meilleure équipe au monde”, a déclaré l’attaquante canadienne Sarah Nurse.

“Nous voulions vraiment le montrer. Gagner trois médailles d’or en un an est si spécial et je ne sais pas si nous pourrons le faire à nouveau, mais cela montre à quel point notre programme a fonctionné, où nous en sommes aujourd’hui. .”

Le Canada a perdu 5-2 en ronde préliminaire face à une équipe américaine qui semblait prête à reconquérir la suprématie du hockey féminin.

Le Canada et les États-Unis ont tous deux renvoyé 18 joueurs de leurs formations olympiques.

Les Américaines ont semblé absorber les changements d’alignement plus rapidement que les Canadiennes, qui ont jonglé avec des combinaisons d’attaquants tout au long du tournoi dans le but de trouver une chimie.

L’exécution du Canada dans une victoire de 8-1 en demi-finale contre la Suisse a indiqué que les champions en titre retrouvaient leur forme.

Mais les États-Unis sont restés invaincus en finale avec un différentiel de buts de plus-47 par rapport à plus-22 pour le Canada, alors que le Canada s’était vanté de l’attaque à haut indice d’octane à Pékin.

“Ce que nous avons pu accomplir aux Jeux olympiques était extrêmement spécial”, a déclaré Jenner. “Arriver six mois après les Jeux olympiques, pouvoir s’entraîner pendant un été, se concentrer et essayer de défendre un titre mondial n’est pas facile.

“Je pense que c’était l’un des plus difficiles et nous nous sentons plutôt bien, nous avons trouvé un moyen de le faire.”

En plus de déplacer la rondelle plus rapidement et plus proprement que lors de la défaite contre les États-Unis, le Canada a également défendu avec plus de ténacité dans la surface de réparation entre et sous les points de mise au jeu.

L’avantage numérique du Canada est allé 0 contre 2 en première période avant que Jenner ne convertisse une troisième chance en deuxième. Les États-Unis sont allés 1 pour 3 avec un avantage numérique sur la moitié arrière du match.

L’attaquante américaine Abby Roque, qui a marqué son quatrième but du tournoi en supériorité numérique avec moins d’une minute à jouer en deuxième période, a accusé les Canadiennes de plonger.

“Je pense qu’ils ont beaucoup de joueurs qui plongent”, a déclaré Roque. « Je pense que c’est ridicule. Ce n’est pas la façon de jouer au hockey. Nous jouons un jeu difficile et discipliné. C’est comme ça que nous sommes.

“Nous voulons jouer physiquement comme le hockey devrait l’être et ils ont beaucoup de joueurs qui sautent dans les planches.”

Le Canada et les États-Unis se sont affrontés en finale de tous les championnats du monde sauf un depuis le tournoi inaugural à Ottawa en 1990.

Les États-Unis ont remporté cinq titres mondiaux consécutifs, ainsi que la médaille d’or olympique en 2018, avant que les Canadiennes ne s’acharnent au cours de la dernière année sur la corde dans le bras de fer qui a été leur rivalité,

“Nous devons trouver un moyen d’inverser le scénario”, a déclaré le capitaine américain Kendall Coyne Schofield.

Les neuf buts de Jenner à Pékin ont égalé un record du tournoi olympique, mais le vétéran n’a pas marqué au championnat du monde avant la demi-finale de samedi.

“Je pense que mon pourcentage de tirs n’était pas excellent plus tôt dans le tournoi, mais je n’arrêtais pas de me dire si vous vous créez des occasions et si vous avez de bonnes habitudes et si vous faites quelque chose de positif lorsque vous êtes là-bas, lorsque vous travaillez dur, vous êtes parfois récompensé. à la fin », a-t-elle dit.

Le championnat du monde 2021 a été reporté au mois d’août en raison de la pandémie de COVID-19.

La Fédération internationale de hockey sur glace a introduit pour la première fois un championnat féminin de haut niveau la même année que les Jeux olympiques, compressant trois tournois majeurs en un peu plus de 12 mois.

“Pas normal”, a déclaré l’entraîneur-chef canadien Troy Ryan, qui entraînera les Canadiennes jusqu’aux Jeux olympiques de 2026.

“Je ne pense pas que vous atteigniez habituellement trois fois le sommet. Cela peut être épuisant. Je ressens pour ce groupe. Ils ont trouvé du courage. Ils sont épuisés sans aucun doute. Vous pouvez le voir émotionnellement. Ils sont épuisés d’essayer d’obtenir jusqu’à leur plus haut niveau trois fois. Ils méritent tellement de crédit pour s’y tenir. “

Le championnat féminin de 2023 aura lieu au Canada dans une ville qui n’a pas encore été annoncée, suivi des États-Unis qui l’accueilleront en 2024. Le Canada et les États-Unis s’affronteront également dans une série Rivalry de sept matchs cet hiver.

Le champ de 10 pays au Danemark était moins la Russie après avoir été interdit par l’IIHF des tournois internationaux pour l’invasion de l’Ukraine par ce pays.

La Tchéquie a atteint le dernier carré et le podium pour la première fois dimanche en battant la Suisse 4-2 pour la médaille de bronze. Les Tchèques étaient entraînées au Danemark par Carla Macleod de Calgary, une ancienne défenseure de l’équipe canadienne.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 septembre 2022.