Le Canada remettra un avion-cargo russe volé à l’Ukraine

Le premier ministre Justin Trudeau a également promis encore plus d’aide militaire à Kiev

Le gouvernement canadien a confirmé son intention de saisir et de transférer à Kiev un avion de transport Antonov-124, propriété du transporteur aérien russe Volga-Dnepr. L’annonce intervient au milieu de la visite surprise du premier ministre Justin Trudeau en Ukraine.

La saisie de ce « atout important » est le « première étape de l’action du gouvernement du Canada dans le cadre du régime de saisie et de confiscation des biens et vise à exercer une pression supplémentaire sur la Russie », Ottawa a déclaré dans un communiqué de presse samedi.

L’An-124 Ruslan avait été affrété par le gouvernement canadien auprès d’un transporteur aérien russe pour livrer une cargaison de tests Covid depuis la Chine en 2022. Il a atterri à Toronto le 27 février, quelques heures seulement avant que le Canada ne ferme son espace aérien à tous les avions russes, et a été mis à la terre depuis.

« Depuis le début, nous nous sommes tenus aux côtés du peuple ukrainien et avons mis en place un NOTAM contre tous les vols détenus et exploités par des Russes vers le Canada », a déclaré le ministre des Transports Omar Alghabra dans un communiqué. « Nous sommes aux côtés de l’Ukraine et prendrons toutes les mesures nécessaires, y compris cette saisie, pour faire pression sur le président Poutine. »

Le premier ministre Justin Trudeau a effectué samedi une visite surprise à Kiev, aux côtés de sa vice-première ministre Chrystia Freeland, au cours de laquelle il a qualifié l’Ukraine de « la pointe de la lance qui détermine l’avenir du 21e siècle. »

En savoir plus La Russie réagit à l’appel du Canada pour un « changement de régime »

« Nous voulons la paix aux conditions ukrainiennes », Trudeau a affirmé, annonçant 500 millions de dollars canadiens (375 millions de dollars américains) de plus en aide militaire canadienne, mais sans donner de détails sur la manière dont le nouveau financement serait distribué.

Depuis février 2022, le Canada a déjà engagé quelque 8 milliards de dollars pour soutenir la bataille du gouvernement de Kiev contre Moscou, tout en imposant de multiples séries de sanctions contre des individus et des entités russes.

Avec l’ajout du Volga-Dnepr à la liste canadienne des entités sanctionnées il y a plusieurs mois, Ottawa va maintenant « saisir le bien et le gérer conformément à la législation fédérale », disait le communiqué. « Si l’actif devait finalement être confisqué au profit de la Couronne, le Canada travaillera avec le gouvernement de l’Ukraine sur les options de redistribution de cet actif », il a ajouté.