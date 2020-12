Lorsque les États-Unis et le Canada ont convenu en mars de fermer leur frontière aux demandeurs d’asile aux points d’entrée non autorisés, les responsables canadiens ont déclaré avoir obtenu de leurs homologues américains l’assurance que les demandeurs d’asile le feraient. retourné ne serait pas expulsé.

Maintenant au moins il y en a eu un. Au moins huit autres, dont Nduwimana, sont détenus dans un centre de détention fédéral à Batavia, NY, beaucoup avec des ordres de suppression définitifs. L’un d’eux, un Ghanéen, a été descendu de l’avion ce mois-ci, évitant l’expulsion jusqu’à ce qu’un avocat ait obtenu un sursis temporaire.

Entrer à Ottawa – en quelque sorte.

Le ministre canadien de l’Immigration, Marco Mendicino, a libéré cinq de ces demandeurs d’asile des restrictions frontalières ce mois-ci, a déclaré Kate Webster, leur avocate basée à Toronto. Une autre demande est en cours. Cela signifie qu’ils sont autorisés à entrer au Canada si les États-Unis les libèrent.

« Bien que nous nous félicitions de cette décision et que nous en soyons très satisfaits, nous sommes conscients qu’il ne s’agit que d’une petite pièce du puzzle et que l’exemption en soi n’est pas une solution complète », a déclaré Webster.

Exemptions peut être délivré dans des situations «exceptionnelles» lorsque le secrétaire d’État, à l’Immigration ou à la Sécurité publique considère que la présence d’une personne au Canada est «d’importance nationale». Ils ont été attribués à des joueurs de hockey étrangers cette année afin que la LNH puisse terminer la saison.

Les partisans disent que leur livraison aux demandeurs d’asile équivaut à une reconnaissance que les restrictions à la frontière ne sont pas mises en œuvre comme le Canada l’a dit. Ils craignent que les cas connus ne soient que la pointe de l’iceberg – que d’autres personnes renvoyées du Canada risquent immédiatement d’être expulsées par les États-Unis vers des pays où elles se trouvent ou ont déjà subi un préjudice.

Jours après la notification de Webster parmi les exemptions pour cinq des six demandeurs d’asile qu’elle connaissait, son téléphone a sonné. Il y avait deux autres demandeurs d’asile au téléphone. Ils avaient également été renvoyés du Canada, détenus par les services des douanes et de l’immigration des États-Unis et placés en procédure de renvoi.

« Je suis très préoccupé par le fait qu’il y en ait beaucoup plus dans ces circonstances et nous ne les connaissons tout simplement pas », a déclaré Webster.

«Il est certainement temps de repenser la politique», a déclaré Maureen Silcoff, présidente de l’Association canadienne des avocats en droit des réfugiés. « Il n’est pas possible de fermer les yeux sur cette situation. »

Les responsables canadiens ont refusé de commenter les cas ou les dérogations, invoquant les règlements sur la protection de la vie privée. Un porte-parole de Mendicino a déclaré que le ministère de l’Immigration avait accordé «dans certaines circonstances exceptionnelles» de telles exemptions aux demandeurs d’asile entrant au Canada en provenance des États-Unis.

« Dans tous les cas, ces décisions ont été prises conformément à nos lois nationales, aux obligations internationales envers les réfugiés et les personnes protégées », a déclaré le porte-parole Alex Cohen, « et dans le strict respect des protocoles de santé publique et de sécurité à la frontière ».

Pendant la pandémie, l’administration Trump a utilisé des pouvoirs d’urgence pour travailler à son objectif de longue date de restreindre l’asile, fermant effectivement les États-Unis à ceux qui cherchaient refuge.

Le Canada a dit que cela arriverait en mars écran et Mettre en quarantaine les demandeurs d’asile qui sont entrés aux passages à niveau non officiels. Dans un revirement quelques jours plus tard, les responsables ont déclaré qu’ils seraient renvoyés.

Les partisans ont condamné le changement. Ils craignaient que les États-Unis expulsent ceux qui étaient rentrés, exposant les deux pays au risque de violer les obligations du traité de non-refoulement – renvoyant les migrants vers des pays où ils pourraient être poursuivis.

Au milieu de l’indignation, les responsables canadiens ont déclaré qu’ils discutaient «d’urgence» de la question avec leurs homologues américains.

« Nous sommes bien conscients du problème du refoulement », a déclaré la vice-première ministre Chrystia Freeland aux journalistes en mars. « Il était et demeure important pour le Canada d’avoir l’assurance que cela n’arrivera pas à ceux qui sont retournés aux États-Unis. »

Le Département d’État a renvoyé des questions au Département de la sécurité intérieure, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les responsables canadiens ont refusé de fournir une copie de la note diplomatique l’assurance parce que, disaient-ils, cela signifie «communication d’État à État».

Une porte-parole du secrétaire à la Sécurité publique Bill Blair a déclaré que le Canada était «en dialogue constant» avec les États-Unis sur les questions frontalières et que les deux pays étaient résolus à ne pas refouler. Porte-parole Mary-Liz Power a déclaré que le Canada a reçu l’assurance que la plupart des demandeurs d’asile qui sont renvoyés seront en mesure de revenir et de présenter leurs demandes lorsque les restrictions seront levées.

Silcoff, de l’Association des avocats des réfugiés, est mécontent.

«S’il y a des garanties, quelles qu’elles soient, elles ne fonctionnent pas et elles ne sont pas efficaces», a-t-elle déclaré.

Demandeurs d’asile «irréguliers» – ceux qui traversent Des points d’entrée non autorisés tels que Roxham Road sont de plus en plus entrés au Canada depuis l’investiture du président Trump en 2017. Avant la fermeture de la frontière en mars, ils étaient autorisés à demander l’asile et à rester dans le pays jusqu’à ce que leur cas soit tranché.

Ce n’est pas une option avec des points d’accès autorisés. En vertu d’un accord de 2004, ceux qui entrent Le Canada est renvoyé aux États-Unis aux frontières terrestres officielles – et vice versa. Le principe est que les deux pays sont sûrs pour ceux qui cherchent refuge, ils doivent donc faire leurs demandes dans le pays où ils arrivent pour la première fois.

Tribunal canadien en juillet a jugé que le pacte de 2004 était inconstitutionnel car il exposait les demandeurs d’asile à une détention probable et à une éventuelle expulsion par les États-Unis.

L’accord, qui restera en vigueur pendant que Ottawa fera appel, est muet sur les points d’entrée non autorisés. Depuis 2017, plus de 58000 demandeurs d’asile sont entrés au Canada à ces postes frontaliers. Près de 15 000 de leurs demandes ont été acceptées, environ 12 000 ont été rejetées et près de 30 000 sont en attente.

Le nouveau les restrictions aux frontières sont effectivement étendues l’accord de 2004 à travers la frontière. Par conséquent, le nombre de demandeurs d’asile irréguliers a fortement baissé. Depuis la fermeture de la frontière, le Canada en a renvoyé 226 aux États-Unis, a déclaré la porte-parole de l’Agence des services frontaliers du Canada. Rebecca Purdy.

Une porte-parole des douanes et de la protection des frontières américaines a déclaré que l’agence ne suivait pas le nombre de demandeurs d’asile que le Canada renvoie aux États-Unis qui sont détenus ou expulsés.

« En général, une personne qui tente d’entrer illégalement au Canada et qui est renvoyée aux États-Unis et qui est admise aux États-Unis », comme une personne avec un visa valide, sera admise, a déclaré la porte-parole Stephanie Malin. « Les personnes qui n’ont pas de statut légal aux États-Unis ou qui peuvent être renvoyées pour des motifs criminels ou autres seront déclarées irrecevables, traitées pour renvoi et transférées à l’ICE. »

Purdy a déclaré que le Canada recueille des informations sur ceux qu’il renvoie afin de pouvoir traiter leurs demandes s’ils reviennent après l’assouplissement des mesures à la frontière, mais il ne les suit pas pendant leur séjour aux États-Unis.

Webster a déclaré qu’elle avait entendu parler de ces demandeurs d’asile « par pur hasard ». Une bénévole d’un groupe de services de Buffalo a donné son numéro à Nduwimana. Il a rencontré les autres détenus et leur a donné son numéro.

Une personne qui a appelé était Kedmon Mgowozi. L’homme tanzanien a demandé l’asile au Canada en août, a été renvoyé et détenu. Un jour, ses appels se sont arrêtés. D’autres personnes de l’établissement ont déclaré qu’il avait été emmené de force hors de son lit.

Le porte-parole de l’ICE, Marcus A. Johnson, a déclaré que Mgowozi avait été expulsé vers la Tanzanie le 1er décembre en vertu d’une mesure de renvoi émise en 2006.

Les clients de Webster est entré au Canada à des passages à niveau non officiels. Gardes-frontières enregistrés leurs données biométriques, leur a remis des formulaires indiquant qu’ils pourraient revenir lorsque les restrictions aux frontières ont été levées et les a conduits à travers la frontière, où les autorités américaines ont attendu pour les arrêter et les détenir.

Certains détenus n’ont pas demandé l’asile aux États-Unis; d’autres ont des réclamations en suspens. Webster a déclaré que beaucoup avaient du mal à rassembler des preuves à l’appui de leurs revendications ou manquaient de représentation légale. Elle a déclaré que la pandémie ne libère pas le Canada de son obligation d’évaluer les risques auxquels ils sont confrontés.

Le Washington Post a interrogé un certain nombre de demandeurs d’asile avant que les exemptions ne soient accordées.

Javier Antonio, qui fuyait le harcèlement des gangs au Salvador, a déclaré que les autorités canadiennes lui souhaitaient « bonne chance la prochaine fois ». Le jeune homme de 24 ans a demandé que son nom de famille soit mémorisé pour éviter d’être identifié par des gangs à la maison. Selon une règle du Département de la sécurité intérieure qui entre en vigueur en janvier, les victimes de la violence des gangs ne se verront généralement pas accorder l’asile aux États-Unis.

Nduwimana, 44 ans, a déclaré avoir été poursuivi au Burundi après avoir sifflé les abus du gouvernement. Il a dit avoir été kidnappé et battu. Ses ravisseurs lui ont dit de quitter le Burundi.

«J’ai peur de retourner dans mon pays parce que je serai sujet à la mort», a-t-il déclaré aux agents frontaliers canadiens lorsqu’il a demandé l’asile en octobre. Mais cela ne les dérangeait même pas. Ils m’ont renvoyé aux États-Unis.

Le Canada a reporté la plupart des expulsions vers le Burundi au milieu de ce que l’Agence des services frontaliers du Canadacrise humanitaire. Les États-Unis ont annoncé en juin sanctions de visa sur le Burundi, invoquant un « manque de coopération dans l’accueil de ses citoyens et l’expulsion des ressortissants ».

Johnson a déclaré que le CBP avait déclaré Nduwimana interdit de territoire en 2017 et qu’un juge de l’immigration avait ordonné son expulsion cette année-là. Il a déclaré qu’il avait épuisé l’appel et «restera sous la garde de l’ICE. . . en attendant sa suppression. «

Les exceptions ne permettent pas aux demandeurs d’asile de contourner les règlements de quarantaine ou la procédure d’asile du Canada. Ils les ont simplement laissés traverser la frontière.

La question est de savoir si ICE les publiera.

Johnson a déclaré que ICE ne commentait pas « les promotions en cours ou les sorties possibles ». En général, a déclaré Purdy, lorsque des exemptions d’intérêt national sont accordées, l’agence frontalière canadienne contacte ses homologues américains pour «discuter des prochaines étapes».