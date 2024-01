Le Canada refuse l’asile au chef du PDP en raison de fautes d’orthographe dans le nom du parti d’opposition nigérian

Les autorités canadiennes ont rejeté la demande d’asile de Mosunmola Awonuga et de ses trois enfants après avoir découvert des fautes d’orthographe dans la façon dont le principal parti d’opposition du Nigeria, le Parti démocratique du peuple, ou PDP, était écrit sur ses pièces justificatives, selon des documents judiciaires consultés par Peoples Gazette.

Mme Awonuga était représentée par Jacqueline Ozor de Law Ville Professional Corporation à Toronto, en Ontario. Le procureur général du Canada a remplacé le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration désigné comme intimé.

Mme Awonuga avait fondé sa demande d’asile sur le fait qu’elle aurait été persécutée par le parti All Progressives Congress (APC) au pouvoir en raison de son appartenance à un membre actif du PDP et que ses filles seraient soumises à la douloureuse procédure de mutilation génitale féminine.

Cependant, les autorités canadiennes de l’immigration ont jugé les demandes « clairement frauduleuses » en raison des divergences d’orthographe dans les documents délivrés par PDP, notamment une carte de membre, un cachet et une lettre soumise pour appuyer son plaidoyer.

Elle a demandé un contrôle judiciaire du refus, mais a été rejetée.

Le gouvernement étranger ne pouvait pas comprendre pourquoi le PDP était écrit comme « Parti démocratique populaire » sur sa carte de membre émise en 2012. Mais le cachet à l’intérieur indiquait « Parti démocratique populaire » sans la lettre de l’alphabet « s », ce qui, selon eux, était incohérent et déraisonnable. pour un parti politique majeur au Nigeria, où les faux documents étaient également répandus.

Pour aggraver l’erreur, la Section de la protection des réfugiés (SPR) chargée d’accorder ou de refuser les demandes d’asile au Canada « a également noté que le nom du parti était orthographié « Parti démocratique populaire » (avec une apostrophe) à la fois dans l’en-tête et dans le contenu de la lettre de soutien. » a déclaré Madame la juge Go d’un tribunal fédéral de Toronto, détaillant les raisons du refus d’asile le 8 janvier.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette divergence, la réponse de Mme Awonuga selon laquelle elle n’était pas consciente de l’erreur « mais qu’elle la voyait maintenant » n’a pas apaisé les craintes du tribunal canadien selon lesquelles les documents étaient faux.

L’explication selon laquelle « c’était peut-être la façon dont ils (PDP) ont fait le cachet » a été jugée trop faible et intenable pour l’erreur.

Néanmoins, l’avocat de Mme Awonuga a fait valoir que les normes canadiennes ne devraient pas être appliquées aux documents non canadiens, étant donné que le Nigeria, en tant que « pays du tiers monde », était voué à contenir des « erreurs d’impression dans ses documents » et qu’il était déraisonnable de ne pas anticiper. de telles erreurs et les reprocher à des citoyens innocents.

Mais la SPR a déclaré qu’« il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’un grand parti politique soit capable d’épeler son propre nom correctement et de manière cohérente dans ses propres documents ».

Mme Go, la juge en la matière, a réprimandé que les partis et les décideurs des autres pays devraient également faire preuve de prudence et éviter de commettre des erreurs qui « suggéreraient que leurs peuples et leurs institutions manquent d’une manière ou d’une autre de la compétence nécessaire pour produire des documents de manière professionnelle ».

Mme Go a fait écho aux jugements rendus dans des affaires similaires dans le passé, selon lesquels les fautes d’orthographe dans les timbres gouvernementaux ou les en-têtes de papier n’étaient pas la même chose que les fautes d’orthographe dans le corps d’un document.

Elle a affirmé que la SPR avait été raisonnable dans sa décision de qualifier les documents de « frauduleux ».

Justifiant le refus d’asile de Mme Awonuga par la SPR, le juge a déclaré qu’il était étrange que le rapport de police de la demanderesse ait été délivré à Lagos alors qu’elle vivait censément à « Akura (sic) », ce qui « a un impact négatif sur leur crédibilité globale ».

En outre, le juge s’est demandé pourquoi il y avait de nombreuses répétitions textuelles entre le rapport de police et le récit de Mme Awonuga dans son fondement de la réclamation (BOC).

La justice a cité une phrase dans laquelle la requérante disait avoir « entendu dire que (l’agent de persécution) envisageait d’utiliser des pouvoirs diaboliques (pouvoirs vaudous) pour les hypnotiser et emmener les enfants pour les faire circoncire », comme apparaissant dans la même séquence dans le rapport de police qui aurait déposé en 2017 et son BOC rédigé en 2020.

Elle a déclaré que l’explication de Mme Awonuga selon laquelle elle se trouvait déjà au Canada lorsque le rapport de police a été émis était insuffisante pour rendre compte de la précision et de la similitude textuelle des mots contenus dans son formulaire de déclaration.

De plus, l’âge de ses enfants dans le prétendu rapport de police de 2017 n’a pas changé dans le BOC, qui, selon elle, a été rédigé en 2020.

Selon Mme Go, Mme Awonuga n’a pas pu fournir une explication raisonnable pour le « nombre écrasant de similitudes frappantes et de copies presque mot à mot » entre les deux documents.