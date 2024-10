Le Canada réfléchit au cloud de données « top secret » alors que ses alliés poursuivent leurs plans de partage de renseignements

L’Australie se joint aux États-Unis et au Royaume-Uni pour développer des réseaux cloud top-secrets permettant d’échanger entre eux des données hautement classifiées en matière de défense, de sécurité nationale et de renseignement – ​​un concept auquel le Canada vient tout juste de commencer à réfléchir.

Les experts affirment que, à moins que l’écart ne soit comblé rapidement, le manque d’infrastructure numérique au Canada aura un impact profond sur le nouveau matériel militaire que le gouvernement fédéral s’est engagé à acheter, comme les chasseurs furtifs F-35, les drones MQ-9 Reaper et les longs drones. avions de surveillance de la gamme P-8.

Cet écart place également le Canada dans une position désavantageuse dans les négociations visant à faire partie de la partie haute technologie de l’AUKUS, le partenariat trilatéral de défense et de technologie impliquant les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.

Les pays AUKUS font également partie de l’alliance de renseignement Five Eyes – la Nouvelle-Zélande et le Canada sont les partenaires restants. Ainsi, trois pays sur cinq faisant partie de la plus importante alliance de renseignement du Canada échangent désormais des informations hautement classifiées dans des systèmes sécurisés basés sur le cloud auxquels le Canada n’a pas accès.

Le ministre de la Défense, Bill Blair, a déclaré qu’il ne voulait pas voir « les données les plus sensibles du Canada stockées dans un autre pays ». (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Même si le ministre de la Défense, Bill Blair, a reconnu que le gouvernement « avait du travail à faire » sur le problème, il a insisté sur le fait que le problème était pris au sérieux et a déclaré qu’il était vital pour le Canada de continuer à détenir et à protéger ses données les plus sensibles.

« Je veux de l’autonomie. Je veux contrôler nos données », a déclaré Blair à CBC News lors d’une récente entrevue.

« Je ne veux pas que les données les plus sensibles du Canada soient stockées dans un autre pays. Je veux que le Canada puisse contrôler ses propres données et savoir en toute confiance qu’elles sont sécurisées. »

À l’heure actuelle, a déclaré Blair, les données secrètes du Canada sont stockées sur des serveurs physiques dans ce pays. Pour disposer de son propre réseau cloud sécurisé, le Canada devrait embaucher une grande entreprise technologique étrangère comme Amazon pour en construire un.

Mais si le Canada ne dispose toujours pas de ce réseau cloud distinct au moment où les systèmes d’armes générateurs de données comme les F-35 entrent en service, il devra peut-être acheter l’accès aux réseaux cloud de l’une de ces entreprises technologiques, ce qui sapera l’autonomie de Blair. dit qu’il veut protéger.

Il y a plus de quatre ans, l’Australie a commencé à construire rapidement son infrastructure cloud sécurisée.

Andrew Shearer, directeur général de l’Office of National Intelligence (ONI) australien, a révélé l’existence du projet lors d’une conversation au coin du feu avec le Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, en décembre dernier.

Le cloud secret faciliterait l’échange de grandes quantités de données classifiées entre les services de renseignement australiens, américains et britanniques, a-t-il déclaré.

L’Australie a depuis signé un contrat d’une valeur de près de 1,9 milliard de dollars canadiens avec Amazon Web Services (ASW) – une filiale du géant américain de la technologie Amazon – pour héberger les données australiennes de défense, de sécurité et de renseignement.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, à droite, rencontre le président américain Joe Biden et le Premier ministre australien Anthony Albanese, à gauche, à la base navale de Point Loma à San Diego, aux États-Unis, le 13 mars 2023. Les trois dirigeants se sont réunis pour annoncer le nouvel AUKUS. pacte de sécurité trilatéral. (Stefan Rousseau/Associated Press)

Le Royaume-Uni a établi son cloud secret en 2021, également avec ASW. Le Pentagone et la communauté du renseignement américain utilisent à la fois ASW et Microsoft pour leur système cloud de haute sécurité.

Le Canada n’est entré dans le jeu qu’au printemps dernier, lorsque le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’Ottawa se lancerait dans une stratégie informatique souveraine à l’échelle du gouvernement pour soutenir le développement national de l’intelligence artificielle.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a donné suite en juin dernier en annonçant des consultations publiques sur la manière d’exploiter les 2 milliards de dollars attachés à la stratégie.

Selon le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), l’objectif de la consultation est d’inciter « les chercheurs, les innovateurs et les entreprises à identifier les meilleures stratégies pour investir dans l’avenir de l’IA au Canada ».

« Nous savons qu’à l’avenir, nos besoins en données dépasseront largement [the] capacité [of the government’s servers] », a déclaré Blair. « Et donc… Je ne veux pas avoir à m’adresser à une entreprise étrangère, une entreprise privée dans un pays étranger » pour accéder aux données collectées par l’armée et l’establishment de sécurité canadiens.

Mais c’est précisément ce que le gouvernement fédéral pourrait devoir faire lorsque de nouveaux moyens militaires, comme les F-35 et les nouvelles frégates, entreront en service actif.

Le drone MQ-9 Reaper est une autre technologie militaire qui nécessite un système cloud secret pour fonctionner avec une efficacité maximale. (Sergent d’état-major Brian Ferguson/Associated Press)

Tous ces nouveaux systèmes d’armes ont besoin d’un réseau cloud secret pour fonctionner à leur plein potentiel. Sans son propre réseau cloud dédié et souverain, le ministère de la Défense nationale (MDN) serait obligé de stocker les données générées par ces systèmes sur une base contractuelle – probablement avec une entreprise technologique américaine soumise à la loi américaine.

« La technologie cloud est fondamentalement un véritable catalyseur essentiel pour permettre à toutes les différentes parties de l’armée de s’imprégner d’informations, puis de les utiliser », a déclaré Dave Perry, président de l’Institut canadien des affaires mondiales.

La récente mise à jour de la politique de défense du Canada fait référence à la numérisation de l’armée, mais sa référence aux réseaux cloud secrets est enfouie parmi de nombreuses autres initiatives dans le document.

AUKUS a pris Ottawa par surprise

Plusieurs experts de la défense, dont Perry, affirment que le manque d’accent mis sur l’infrastructure cloud souveraine signifiera que l’alliance Five-Eyes deviendra davantage un partenariat « à trois yeux », ce qui pourrait nuire à la tentative du Canada de rejoindre le pilier de haute technologie de l’AUKUS. arrangement.

Il y a toujours un soupçon de fierté blessée parmi les hauts responsables de la défense canadienne chaque fois qu’AUKUS est mentionné. Le fait d’être exclu d’une assemblée réunissant les alliés et partenaires du renseignement les plus anciens et les plus proches du Canada a porté un coup dur au sentiment parfois délicat qu’a ce pays de sa place dans le monde.

La création d’AUKUS en 2021 a aveuglé le gouvernement Trudeau, qui l’avait initialement rejeté comme un accord visant à garantir des sous-marins à propulsion nucléaire pour l’Australie. Mais les critiques l’ont souligné à plusieurs reprises comme une preuve que le Canada n’est plus pris au sérieux ni considéré comme un partenaire fiable en matière de sécurité par ses amis.

Perry a déclaré que l’Australie semble avoir été plus lucide et déterminée que le Canada.

« L’Australie a étudié la menace et a investi dans le type de capacités qu’elle estime nécessaires. Elle a lancé un mécanisme pour réellement les acquérir », a déclaré Perry.

« Dans le contexte canadien, le calendrier est ultra-rapide. »

Daniel Araya, expert en intelligence artificielle et chercheur principal au Centre pour l’innovation en matière de gouvernance internationale (CIGI), a déclaré qu’il pensait que la complaisance d’Ottawa avait rattrapé son retard – et que les négociations pour entrer dans l’AUKUS ne seraient pas un jeu d’enfant.

« C’est humiliant »

« Je ne pense pas que nous prenions cela au sérieux », a déclaré Araya. « La vérité est que… le [security] Le parapluie que nous offrent les États-Unis nous couvre. Donc, en termes pratiques, il n’est pas essentiel que le Canada soit directement impliqué dans son propre nuage secret.

« Cela dit, c’est humiliant », a-t-il ajouté. « Je pense que cela mine notre crédibilité et que cela sape une partie de notre confiance en nous. »

Le gouvernement fédéral devra surmonter certains obstacles s’il veut rattraper son retard, a déclaré Araya, citant la profonde réticence de l’armée à confier au secteur privé des données top secrètes.

« C’est une bureaucratie très lourde », a-t-il déclaré. « Il y a des discussions animées au sein de toutes les grandes armées, mais comme cela dépendra en grande partie du secteur privé, je pense qu’il y a un certain nombre de [internal] résistance. »

D’un autre côté, a-t-il ajouté, il y a de bonnes raisons de s’inquiéter de la façon dont les grandes entreprises technologiques peuvent prendre les gouvernements en otage sur des projets de haute sécurité et à enjeux élevés comme celui-ci.

« L’armée est connue pour dépenser trop en produits, qu’il s’agisse de matériel ou de logiciels. Cela va probablement se produire ici », a déclaré Araya.

La solution, a-t-il dit, est qu’Ottawa encourage les petits fournisseurs nationaux d’IA et de cloud computing à générer des alternatives – ce que la stratégie fédérale lancée plus tôt cette année est censée faire. Mais le gouvernement fédéral ne peut pas se permettre de rester les bras croisés, a-t-il ajouté.

« Nous devrions intensifier nos efforts », a-t-il déclaré. « Je pense qu’un meilleur leadership est nécessaire au niveau fédéral. »